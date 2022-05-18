集安組織峰會 普京批西方掀「狂熱恐俄潮」

蘇聯解體後翌年，集安條約在1992年5月17日簽署，到2002年10月升格為軍事同盟，即現今的集安組織。目前成員除了俄羅斯和白俄羅斯，還包括亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克，另有塞爾維亞作為觀察員國。

指獲烏研生物武器證據

普京發言時重申其特別軍事行動旨在將烏克蘭「去納粹化」，強調要捍衛蘇聯時期「偉大衛國戰爭」的勝利和前蘇聯人民不惜重大犧牲的代價，將世界從納粹主義拯救出來的功績，同時要反制任何試圖漂白納粹及其共犯以及現代追隨者。

普京宣稱新納粹主義在烏克蘭已冒升了一段長時間，但來自「集體西方」的一些伙伴對此視若無睹，變相鼓勵其活動，伴隨而來的是在所謂文明和政治正確的西方國家出現前所未見的狂熱恐俄浪潮。他又堅稱侵烏期間發現「文檔證據」，顯示「生物武器的要素」在貼近俄國邊境的地方開發。

白俄以外領袖審慎表態

不過，其餘5名與會領袖中，除了白俄總統盧卡申科，都沒有提到烏克蘭。盧卡申科指控西方支持納粹思想，並在烏克蘭「跟俄羅斯處於戰爭」。

集安組織今年1月曾出兵協助哈薩克平定反政府示威引發的政局動盪，哈薩克總統托卡耶夫表示關注阿富汗的不穩定局勢，呼籲以開發集安組織的維和部隊潛能作為優先事項。亞美尼亞總理帕希尼揚則坦言，去年阿塞拜疆出兵納戈爾諾-卡拉巴赫地區時，集安組織對亞方求援的回應未符合該國期望。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）