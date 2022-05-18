烏棄守亞速廠 俄鞏固掠地陸橋連成 哈爾科夫周邊烏軍報捷 勝負未分

俄羅斯國防部周一（16日）表示，與被困亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏軍代表就轉移傷員達成協議。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾稱，53名重傷的烏軍被送到親俄武裝控制的新亞速斯克（Novoazovsk）接受治療，另外有211人透過人道主義走廊，被送到另一個親俄控制點奧列尼夫卡（Olenivka）。這些人將會被用來交換被俘虜的俄軍，撤離廠內其餘守軍的工作仍然繼續。據報鋼鐵廠內約有600名烏軍。俄國防部在簡報稱：「過去24小時內，265名武裝分子棄械投降，包括身受重傷的51人。」

克宮保證「按國際標準」對待俘虜

烏總統澤連斯基表示「烏克蘭需要這些國家英雄活着」。馬里烏波爾最後守軍亞速營的指揮官在社交平台表示，其成員已在馬里烏波爾堅守82天，吸引敵軍炮火以作牽制，容許烏軍重新整編、訓練新兵和接收西方伙伴的大量武器援助。俄國克宮發言人佩斯科夫昨日表示，總統普京已保證這些戰鬥人員投降後會獲「按國際標準」對待，但俄羅斯下議院議長沃洛金宣稱「納粹刑事犯不應被交換」。亞速營因起源的極右元素，一直被俄方指控為新納粹。

普京直接出手干預指揮作戰

隨着亞速鋼鐵廠守軍撤離，馬里烏波爾將完全落入俄軍控制，但在烏克蘭東北部卻是另一個故事。烏克蘭官方16日表示，烏軍的東北部反攻頻頻得手，不僅收復哈爾科夫周邊被俄軍佔領的失地，而且將俄軍驅趕到遠至烏俄邊境附近的地區。哈爾科夫州長西涅古博夫周一在Telegram表示，烏克蘭領土防衛部隊第127旅227營已打到烏俄邊界，並發放士兵在烏俄邊境重新豎起有烏克蘭國徽的邊界柱，10多名士兵在柱旁合影。

烏軍收復哈爾科夫周邊被俄軍佔領的失地，可算是繼3月烏軍反攻奪回基輔外圍城市後另一勝利。美國智庫戰爭研究所指哈爾科夫的俄軍實際上已被烏軍擊退，但烏軍將領指哈爾科夫仍有郊區受攻擊。

俄軍在烏克蘭多個主要城市久攻不下之際，西方軍事消息人士表示，俄總統普京和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）直接出手干預俄國在烏克蘭的軍事行動，並做出一些通常是由下級軍官所做的作戰和戰術決策。消息人士稱，決定俄軍部隊如何在頓巴斯地區部署的人是普京和格拉西莫夫。

專家：戰事陷僵局 烏沒輸俄也沒贏

倫敦智庫皇家國防聯合研究所（RUSI）的軍事分析師克蘭尼-埃文斯（Samuel Cranny-Evans）認為，俄烏戰事出現某種程度的僵局，「現在有一種新的說法：烏克蘭正在獲勝。我認為，更現實的情況是，烏克蘭沒有輸，俄羅斯也沒有贏」。

埃文斯解釋道：「俄羅斯人坐在前線後面，用大炮猛烈轟擊，但他們缺乏足夠的步兵來跟進，他們的聯合武器行動仍然很差。烏克蘭人的情況正好相反，他們有部隊和戰術技能，但缺乏火力。其結果是出現了某種程度的僵局。」

（路透社/法新社/衛報/金融時報）

（俄軍侵烏）