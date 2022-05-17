水牛城疑犯威脅校園槍擊 評估一晚獲放人

當局未跟進調查 稱處理恰當

美國官員稱，金德倫在去年6月高中最後一年曾威脅要在畢業禮的活動上開槍，之後遭警方拘留，並送到醫院作精神評估。《華盛頓郵報》引述熟悉調查的消息人士稱，金德倫當時被問及其在學校的計劃，他答道：「謀殺和自殺」，知情人士稱，這案件雖引起當局關注，但不足以進一步調查。執法人員周日（15日）稱，金德倫當時在醫院評估一晚後出院，不清楚他之後有否接受進一步治療。水牛城警察局長格拉馬利亞（Joseph Gramaglia）周日稱，據他所知，金德倫去年事件是「一般性的威脅」，不是針對某人或特定地點的具體威脅，亦沒有明確的種族主義動機，認為當局沒處理不當。

隨着調查人員逐步揭開金德倫涉及罪案的細節，現任和前任執法人員均說，金德倫的暴力行為是要引起其所住的紐約州小鎮以外的更多人注意。聯邦調查局（FBI）前調查員施韋特（Katherine Schweit）說：「他告訴我們他想覺得自己很重要，他想被人記住。」

拜登籲終結「靈魂污點」仇恨

美國總統拜登周日譴責水牛城的襲擊，呼籲國民終結這種「仍是美國靈魂污點」的仇恨。他與妻子周二會到水牛城，會見當地領袖，並就事件致哀。

（華爾街日報/華盛頓郵報）

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