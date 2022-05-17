恐有色人種取代白人陰謀論 多宗槍案兇徒信奉 「大取代」理論回魂 極右邊緣入主流

水牛城槍手宣言反覆引用「大取代」

相信由金德倫（Payton Gendron）撰寫的宣言，在其行兇前兩年上載到Google文件。該宣言包括幾十頁反猶及種族主義迷因（memes），反覆引用「大取代」理論，稱白人低生育率和非白人移民高生育率，將導致「白人種族滅絕」，他又引用一些不可靠的數據詆譭非白人的智力。

「大取代」理論認定白人更為優越，指非白人族裔正透過移民、跨種族通婚，使美國白人被有色人種取代。這套極右的陰謀論被多宗大型槍擊案兇徒提及，包括2011年屠殺77人的挪威極右分子布雷維克（Anders Behring Breivik）、2018年造成11死的美國匹茲堡猶太教堂槍擊案白人疑犯鮑爾斯（Robert Bowers）、2019年在得州超市掃射導致23人死的21歲白人青年克魯修斯（Patrick Crusius），以及金德倫在其宣言中多次提及造成51人死的新西蘭基督城清真寺槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）。

逾70年前論述 如今歐美政客吹捧

早在70多年前，美國民主黨參議員比爾博（Theodore G. Bilbo）曾著書談及類似「大取代」理論的思想，警告白人文明會遭到摧毁，指按白人和黑人通婚速度，300年後美國再沒有白人和黑人，「我們都會變成棕色人種」。

2011年，法國陰謀論主義者加繆（Renaud Camus）撰寫名為《大取代》一書，散播移民摧毁歐洲文化的思想，其陰謀論變成激進主義者的流行用語。

曾研究「大取代」理論及其引發暴力的奧斯陸大學心理學副教授奧貝迪（Milan Obaidi）稱，這種哲學已不再邊緣，它正成為主流，「你可看到歐美知名政客正吹捧類似思想」。

美國共和黨眾議員佩里（Scott Perry）去年在眾議院外交事務委員會一個討論中美洲移民的聽證會上，指美國人正被移民取代。《霍士新聞》主持卡爾森（Tucker Carlson）多次在其節目中推崇「大取代」理論，例如去年4月曾批評民主黨正試圖用「來自第三世界更聽話的選民取代目前的選民」。

美民調：1/3成人信移民影響選舉

「大取代」理論已得到美國傳統右派支持，美聯社-NORC上周發布民調稱，三分之一的美國成年人相信，有一群人正試圖以移民取代土生土長的美國人，以獲取選舉利益。

（NBC/華盛頓郵報/衛報）

（環球熱話）