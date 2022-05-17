湯加海底火山證「大氣爆炸之最」

其中一項研究分析「蘭姆波」（Lamb waves）所推動的擾動（perturbation）長度。蘭姆波是一種在地球表面空氣中以音速傳送的能量波，能在很長一段時間維持和被偵測。研究發現湯加海底火山引發的蘭姆波環繞地球最少4次，足見其威力巨大。

大氣壓力波甚於「沙皇炸彈」

另外，為監測《全面禁止核試驗條約》（CTBT）遵守情况而建立的全球探測器網絡亦接收到湯加大爆發的「次聲波」（infrasound）信號，指湯加海底火山爆發產生的大氣壓力波，跟蘇聯1961年引爆的「沙皇炸彈」所產生的相當，但持續時間要長4倍。沙皇炸彈的威力是投擲於日本廣島和長崎市「小男孩」原子彈的約3800倍。

上述研究結果上周四（12日）發表於《科學》期刊。

（BBC）