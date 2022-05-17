復蘇現機師荒 美航空業擬降門檻

新冠病毒大流行期間，各航空公司經歷航空史上最惡劣光景，為削減成本，相繼迅速裁員或推出優厚的提前退休計劃等。與之同時，疫情亦拖慢了機師培訓、發牌和聘用進度。惟當旅客人數逐漸回升，多間美國航空公司卻發現不夠機師。

人手不足料持續5年

聯合航空總裁柯比（Scott Kirby）4月指業界面對機師人手短缺是事實，「大多數航空公司就因為機師不足，起碼未來5年不能實現其載客量計劃」。他謂業界今年需聘1.3萬名機師，但培訓額員最多7000人。他當時估計，與聯合航空合作的支線航空約有150架機因機師不足，無法起飛。

CNBC周日報道，航空業為解人手問題，一些公司考慮調低培訓機師的門檻，如達美早前取消了機師最少要有4年制學位的學歷要求。廉航公司Frontier等改從澳洲招募機師。美國航空就開售某些長途巴士票暫代短線航班。有眾議員在研究立法，使機師退休年齡由美國聯邦現行強制退休的65歲，提高至67歲或以上。

另外有一家支線航空公司上月為此向政府提議，把完成航空公司培訓的入職機師飛行時數要求，由現時的1500小時減至750小時，惟惹來飛行安全質疑。

（CNBC/FlightGlobal網站）