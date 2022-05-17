瑞典政府決申入北約 普京：未見威脅

欲與芬蘭同步交申請表

芬蘭是俄羅斯鄰國，莫斯科早前一再警告芬、瑞入北約將有後果。俄羅斯衛星通訊社昨報道，總統普京昨表示俄羅斯不會因為芬蘭或瑞典加入北約而與兩國產生「問題」，因這不會對俄構成直接威脅，不過他表示，如果兩國的加入導致北約的軍事設施不斷擴大，俄方將作必要回應，具體行動取決於對俄方造成何種威脅。

安德松昨與最大在野黨「溫和黨」主席克里斯德森（Ulf Kristersson）召開共同記者會，展現朝野合作，宣布瑞典政府決定申請加入北約。安德松表示，加入北約將提高敵人攻擊瑞典的門檻，也對瑞典的安全更有利。不過她指瑞典若獲批准加入北約，並不希望在國內永久部署北約基地或核武。

芬蘭政府周日已確認會申請加入北約，不過芬、瑞兩國正式申請加入前已面臨障礙。北約成員之一的土耳表明不會正面看待兩國的申請，指兩國過去支援與土國為敵的庫爾德族武裝組織，令土耳其有所保留。

瑞典防長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）周一表示會跟土耳其展開外交討論，嘗試解決土耳其反對的立場。任何擴大北約的決定都須得到30個成員國及其國會的批准，路透社引述有外交官表示，土耳其總統埃爾多安面臨屈服的壓力。

北約允無限軍援烏克蘭

另一方面，前天在德國柏林舉行的北約外長會議中，德國外交部長貝爾博克表示，只要烏克蘭有需要，北約將提供軍事援助，以協助烏國自衛。北約秘書長斯托爾滕貝格則表示，北約在處理芬蘭和瑞典申請入盟期間，將尋求為兩國提供臨時安全保障，包括可能在這個地區增兵。

（路透社/法新社/CNN/中央社）