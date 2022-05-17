日常家居藥物也欠奉 官媒介紹藥方治輕症

韓國《中央日報》對於朝鮮《勞動新聞》介紹輕度發燒患者服用金銀花、柳葉茶的民間偏方，推測朝鮮社會存在連家居常備藥物都難求的現象。

封關兩年 藥局藥物不多

韓國世宗研究所研究員鄭成長昨對法新社說：「金正恩視察藥房，終於親眼見到朝鮮的藥品短缺了。他或許早已猜到，但情况可能比他想像的嚴重。」新聞片段顯示，金正恩視察的藥局外漆黑一片，除了官員偶發話音，了無聲息。藥局內照明不足，賣的藥物不多，職員也未能一一回答金正恩的提問。

韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙出認為，朝鮮封關了兩年，雖其間有輸入醫藥品，但患者激增，幾乎肯定不敷供應。加上全國封控，市民也不大可能採購醫藥和防疫物資。

17人藥物副作用亡 疑藥石亂投

外國專家早指出，朝鮮是全球醫療保健系統最糟糕的國家之一，醫院設施簡陋，專治重症的深切治療室罕見，而且缺乏新冠病毒治療藥物或大規模的病毒檢測能力。英國廣播公司報道，朝鮮變節者曾表示，朝鮮人用啤酒瓶充當靜脈注射液瓶，醫用針頭會重複使用到生鏽。

朝鮮國家緊急防疫司令部官員柳英喆（譯音）周一在朝鮮中央電視台節目講述該國熱病詳情，指上周六錄得的42名死者中，61歲或以上佔16人，51歲至60歲有7人，未滿10歲佔6人。這些死者有22人本身有基本疾患，有17人死於藥物副作用（《勞動新聞》稱不科學療法）。韓聯社認為那麼多人死於藥物副作用，反映朝鮮民眾缺乏藥物，依賴未經認證的藥品治療所致。

（韓國中央日報/韓聯社/BBC/Newsis）

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