金正恩動員軍隊穩平壤藥供 醫藥匱乏轟官員控疫怠慢 消息：中國醫療小組赴援

單日增逾39萬確診 累計50人亡

儘管金正恩上周已下令全國封城，緊急調撥供應國家備用醫藥品遏疫情，但朝鮮國家緊急防疫司令部昨報告，直至周日下午6時的24小時內，全國新增39.292萬宗熱病個案，再有8人死亡，累計錄得121.355萬宗病例，合共50人死亡，逾56萬人仍在接受治療。首爾大學醫院傳染內科教授吳明燉按住院者多達數十萬計，估計朝鮮會有逾3.4萬人死亡。嚴竣疫情下，金正恩周日下令人民軍的軍醫單位立即穩定平壤市內醫藥品供應。朝鮮中央電視台昨報道，患者集中於平壤市。

朝中社昨報道，勞動黨總書記金正恩周日（15日）在黨中央政治局緊急會議上，「嚴厲批評」內閣和保健部門人員的控疫工作態度不負責任和部署不力。他批評他們「缺乏對當前危機的認識，只口頭上講忘我服務精神，卻沒有竭盡全力」，以至國家雖於上周四下達了緊急指令，但國內藥房迄今未做到全部全天候24小時營運，也沒充裕的醫藥庫存。金正恩又嚴厲指摘中央檢察院院長在「如此嚴重的時局也有責不負、無所作為」。

金正恩在會議後戴着兩層口罩，率內閣總理金德訓、保健相崔京哲等官員巡視平壤市內一些藥房，了解藥物供需、種類和價格情况。新聞片段顯示部分藥房入夜後仍營業，但陳列藥品有限。之後金正恩承認大部分藥房不具備官方的防疫要求，指出店員缺乏衛生衣物，店舖衛生環境亦欠佳。韓國的北韓大學院大學教授梁茂進認為，金正恩公開斥責官員和指出檢疫機制整體不足，反映朝鮮形勢堪憂。

世界衛生組織南亞-東亞地區負責人辛格（Poonam Khetrapal Singh）昨表示，朝鮮尚未啟動新冠疫苗接種計劃，「除非立即採取適當措施，否則該病毒可能會在群眾中迅速傳播」。韓國總統尹錫悅昨稱，若朝鮮肯接受，韓方將不遺餘力提供疫苗等醫藥品、醫療器材和醫療人員。韓統一部長權寧世也以書面，把援助意願告知朝鮮統一戰線部長金英哲，但未獲回應。

韓稱願提供疫苗器材醫護

韓聯社繼前日報道朝鮮請求中國支援，昨稱北京早於上周五組織了10多人的醫療先頭部隊，昨派赴平壤協助應對疫情，規劃提供退燒藥等藥物和醫療用品。朝鮮一直嚴格封關，自稱沒有新冠病情，去年拒絕接受世衛「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）提供的約200萬劑阿斯利康疫苗及約300萬劑中國科興疫苗。

（朝中社/法新社/韓聯社/Newsis/中央日報）

（新冠疫情）