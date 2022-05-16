抗議糧價暴漲 伊朗多城示威未息4死

政府削進口補貼 食品價漲逾60%

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的政府5月初宣布取消每年高達200億美元（約1560億港元）的小麥等進口補貼以解經濟難關，導致近日麵包等各種麵粉製主食價格增加了最少兩倍，食油、奶製品、雞肉、雞蛋等食品價格大幅上漲，連動物飼料價格也上漲了5到6倍。過去一年，該國食品價格漲幅已逾60%。

民眾紛趕在新經濟措施上周五（13日）生效前到超市囤貨，多地約自上周四起出現群眾示威。據社交媒體流傳的片段，北部城市拉什特、中部法爾桑市、東北部城市內沙布爾等地有抗議活動，示威者高呼「萊希，要有點羞恥心，別再掐住這個國家！」等反政府口號及縱火。

消息指示威者被殺 網絡中斷

國營伊朗通訊社（IRNA）上周五報道，該國多個城市有數百人上街抗議政府決定。其中在胡齊斯坦省，產油城市迪茲富勒（Dezful）上周四約有300人示威，被安全部隊驅散，迪茲富勒及亞蘇季有逾20人被捕，伊澤有些人襲擊商店及一間清真寺縱火。胡齊斯坦省一名議員上周六（14日）告訴與改革派關係密切的伊朗勞動新聞社（ILNA），安迪梅什克（Andimeshk）一名市民近日參加鄰近迪茲富勒的集會期間「被殺」。

網路阻斷監督機構NetBlocks前天表示，伊朗的MobinNet中斷了數個小時，指示威期間已出現多次電訊服務中斷。

俄軍攻打烏克蘭致全球小麥價格急劇上漲，增加了伊朗政府的補貼成本，使這個2018年起受美國制裁的國家百上加斤。伊朗近年幾波示威俱針對民生，包括2019年11月抗議燃料價格上漲，造成最少1500人死亡。

（路透社/法新社）