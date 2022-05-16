涉白人至上槍手血洗美超市 水牛城施襲10死3傷 網上直播行兇

其中11死傷者為黑人

當局指疑犯金德倫（Payton Gendron）住在紐約州南部一個人口約5000的小鎮康克林（Conklin），從住所駕車數小時到水牛城施襲。水牛城警察局長格拉馬利亞（Joseph Gramaglia）指槍手持突擊步槍，身穿防彈衣及頭盔，用頭盔上的攝影機直播襲擊過程。他先在超市停車場槍擊4人，當中3人死亡，再到店內行兇。警方到場後，槍手曾把槍指向自己頸部，最後被說服投降。

10死者之中包括一名超市保安，另外9人為顧客，而3名傷者是超市店員。超市一名經理向傳媒表示她聽到約70響槍聲。另有目擊者稱槍手槍擊正要走進店內的女子，然後再槍擊另一女子。金德倫行兇期間曾在遊戲影片串流社交平台Twitch直播槍擊過程，Twitch發言人確認在事發後不到兩分鐘已移除直播。

網傳犯案宣言 步槍塗歧視字眼

《紐約時報》報道，網上流傳金德倫長達180頁的「宣言」，交代犯案計劃和種族動機，稱被白人至上主義者的暴力行為「啟發」，包括2019年造成51名穆斯林死亡的新西蘭基督城清真寺槍擊案。《水牛城新聞》報道，槍手的步槍槍管塗有歧視黑人的字眼和數字「14」，代表白人至上主義的「14字真言」。

伊利縣地方檢察官弗林（John Flynn）指疑犯案發後數小時提堂，被控以一級謀殺罪，罪成最高可被判囚終身，不得假釋。金德倫不認罪，目前還押，周四再訊。

美國總統拜登譴責事件，稱要竭盡所能終止由仇恨助長的國內恐怖主義。

（路透社/法新社）