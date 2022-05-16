朝增29萬人染「熱病」 消息：求華供物資

大閱兵疑播疫 恐擴散全國部隊

RFA報道，平安北道新義州和義州郡邊防士兵病例自本月初持續增加，大部分病者曾參加上月25日大閱兵。一匿名邊防官員透露，那些士兵出現發高燒和急性呼吸系統問題等症狀，「經衛生當局檢測，證實他們感染了（新冠病毒變異株）Omicron」，當地衛生當局向國家緊急防疫司令部匯報事件。

該消息人士續透露，因為參加過閱兵的邊防衛兵可能感染病毒及傳染他人，所以平安北道當局宣布了緊急狀態，邊境地區因而進一步封鎖，邊防部隊之間的交流也暫停，甚至禁止同一部隊的士兵私下交談。義州郡的邊防軍官消息人士稱，上級命令士兵戴防毒面罩防止病毒傳播。他指閱兵動員了從海陸空三軍選拔的大批士兵，推測倘大閱兵是源頭，病情已在全國部隊傳播。

爆疫源頭惹民憤 赴華勞工「被捐獻」救國

RFA報道，朝鮮社會大眾對一場純為宣傳的活動可能是爆疫源頭感到憤怒。另外，朝鮮外派遼寧省的勞工被要求為祖國抗疫捐獻，一般勞工每人要捐1000元人民幣、貿易代表等級捐1萬元人民幣。有勞工要由公司代捐，變相欠公司債。

朝中社昨報道，國家緊急防疫司令部報告從5月13日晚迄14日傍晚6時，全國新增逾29.6萬宗發熱病例，多15人死亡，尚有32萬幾人接受治療。報道指鑑於民眾缺乏對感染Omicron的認識和理解，以致發生多宗「用藥不慎致死」病例，正加強宣傳和解釋，告知治療方法和衛生常識，消除居民對疫情的恐懼。

倡參照華控疫 專家恐承受力比上海差

朝鮮勞動黨總書記金正恩倡議參照中國控疫做法，不過英國廣播公司（BBC）報道，專家擔心朝鮮的承受能力，其物資供應很可能比上海更糟糕。此外，諸如咸鏡南道、黃海北道除了抗疫，還要繼續抗旱。

（朝中社/RFA/BBC）

（新冠疫情）