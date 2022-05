公眾票扭轉賽果 烏樂團Eurovision奪冠

烏總統:音樂「征服歐洲」

Kalush Orchestra以結合烏克蘭民謠元素歌曲Stefania參賽,雖然評判團所給分數不及英國歌手賴德(Sam Ryder),惟計算公眾投票後卻反超前。歌曲由樂隊主音普修克(Oleh Psiuk)所寫,內容為向他的母親致敬,但俄軍侵烏後歌曲被賦予新意義,如I'll always find my way home even if all the roads are destroyed(即使路盡毁,仍能找到歸家路)。

普修克趁機在台上用英語呼籲:「請幫助烏克蘭和馬里烏波爾!現在請幫助亞速鋼鐵廠!」普修克賽後稱不知道回國後有什麼等待他們,但樂團成員「會像每個烏克蘭人一樣,準備戰鬥到最後」。

歐洲歌唱大賽是由歐洲廣播聯盟(EBU)主辦,自1956年發展至今成為全球最大型的歌唱類比賽,今年共有41個國家和地區參賽。EBU在俄軍侵烏後禁止俄羅斯代表參賽。

(法新社/路透社/中央社)

(俄軍侵烏)