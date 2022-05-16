公眾票扭轉賽果 烏樂團Eurovision奪冠

烏總統：音樂「征服歐洲」

Kalush Orchestra以結合烏克蘭民謠元素歌曲Stefania參賽，雖然評判團所給分數不及英國歌手賴德（Sam Ryder），惟計算公眾投票後卻反超前。歌曲由樂隊主音普修克（Oleh Psiuk）所寫，內容為向他的母親致敬，但俄軍侵烏後歌曲被賦予新意義，如I'll always find my way home even if all the roads are destroyed（即使路盡毁，仍能找到歸家路）。

普修克趁機在台上用英語呼籲：「請幫助烏克蘭和馬里烏波爾！現在請幫助亞速鋼鐵廠！」普修克賽後稱不知道回國後有什麼等待他們，但樂團成員「會像每個烏克蘭人一樣，準備戰鬥到最後」。

歐洲歌唱大賽是由歐洲廣播聯盟（EBU）主辦，自1956年發展至今成為全球最大型的歌唱類比賽，今年共有41個國家和地區參賽。EBU在俄軍侵烏後禁止俄羅斯代表參賽。

（法新社/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）