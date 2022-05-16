公眾票扭轉賽果 烏樂團Eurovision奪冠

【明報專訊】一年一度的歐洲歌唱大賽（Eurovision）上周六（14日）在意大利都靈（Turin）舉行，烏克蘭樂團Kalush Orchestra靠大量公眾票支持壓倒英國對手奪冠。烏克蘭總統澤連斯基在社交平台帖文稱讚烏克蘭音樂征服了歐洲。
烏總統：音樂「征服歐洲」
Kalush Orchestra以結合烏克蘭民謠元素歌曲Stefania參賽，雖然評判團所給分數不及英國歌手賴德（Sam Ryder），惟計算公眾投票後卻反超前。歌曲由樂隊主音普修克（Oleh Psiuk）所寫，內容為向他的母親致敬，但俄軍侵烏後歌曲被賦予新意義，如I'll always find my way home even if all the roads are destroyed（即使路盡毁，仍能找到歸家路）。
普修克趁機在台上用英語呼籲：「請幫助烏克蘭和馬里烏波爾！現在請幫助亞速鋼鐵廠！」普修克賽後稱不知道回國後有什麼等待他們，但樂團成員「會像每個烏克蘭人一樣，準備戰鬥到最後」。
歐洲歌唱大賽是由歐洲廣播聯盟（EBU）主辦，自1956年發展至今成為全球最大型的歌唱類比賽，今年共有41個國家和地區參賽。EBU在俄軍侵烏後禁止俄羅斯代表參賽。
（法新社/路透社/中央社）
（俄軍侵烏）
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