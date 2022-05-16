指西方發動「全面混合戰」 俄：深化中印關係抵擋制裁

前天是俄軍侵烏第80天，拉夫羅夫在莫斯科一個外交與國防智庫集會上發表演說：「西方已集體向我們（俄羅斯）發動全面混合戰（total hybrid war）。目前很難預測那會維持多久，但清楚不過的是所有人都將無一例外，會感受到其後果。」他又強調俄羅斯已竭盡所能避免與西方直接衝突，但指該國已習慣制裁，將欣然接受挑戰，又形容美國及其盟友搶奪俄國近半約3200億美元（約2.5萬億港元）的外匯儲備是「國家盜竊」，呼籲其他國家減少對西方的經濟依賴。

他指俄羅斯與中國的關係正是歷來最好，該國又正與印度建立優先戰略伙伴關係，西方孤立俄羅斯的企圖將注定失敗。

G7研物流方案抗「小麥戰爭」

G7成員國外長上周六在德國北部一處度假村莊開會，會後聲明將應對德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）形容的「小麥戰爭」（wheat war），即俄羅斯發布假消息歸咎全球糧食供應問題是源於對俄經濟制裁。貝爾博克強調俄烏戰爭影響當地小麥出口，引發的糧食安全問題將威脅非洲和中東民眾的生命安全，指G7將研究物流方案趕在下次收成期前將糧食等戰略物資運出烏克蘭。會議又對戰事或會蔓延至烏克蘭鄰國摩爾多瓦表達憂慮，並承諾將進一步制裁俄國精英領導層。

G7聲明又呼籲中國勿在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯。中方一直表示鼓勵俄烏以對話談判和外交解決問題，並希望衝突早日結束。

（路透社/中國外交部網站）

（俄軍侵烏）