瑞典正式表態 北約稱助除障入會 芬蘭重申決定申請 料日內兩國同遞表

芬蘭上周四正式表明有意申請加入北約，總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）昨天於赫爾辛基總統府再向記者表示：「今天，我們，總統與政府外交政策委會員已共同決定芬蘭將申請成為北約成員國。」他形容這是「歷史性日子，一個新時代即將開始」。芬蘭國會將於今天（16日）開始辯論相關計劃，該國執政芬蘭社會民主黨（SDP）及大多數國會議員已表示將會支持。總理馬林前天曾表示期望本周內可與瑞典共同提交申請。尼尼斯托按計劃本周二及周三將訪問斯德哥爾摩，《金融時報》稱其間芬瑞兩國將提出加入北約申請。

瑞典總理安德松所屬的「瑞典社會民主工人黨」（SAP）周日開會後亦決定繼續致力加入北約。該黨去年11月在周年大會上仍再度確認不加入北約的一貫立場，目前黨內雖仍有「操之過急」的批評聲音，但法新社指黨內領袖已準備好「轉軚」，預料此後亦能在國會獲大多數支持。

北約秘書長稱供安全保證

芬、瑞加入北約的申請按正常審批程序需時6至12個月處理，北約官員此前透露今次可加快。然而兩國入北約的前景仍存在暗湧。土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）上周五（13日）表示該國「目前無法對這事（芬、瑞加入北約）持正面態度」。他指癥結在於兩國支持對抗土國政權長達10年的PKK以及一個與其相關的敘利亞組織。PKK目前被土耳其、美國和歐盟定性為恐怖組織。埃爾多安抨擊芬、瑞兩國「就像恐怖組織的客舍」。瑞典一名高級官員本月初曾對土耳其可能阻撓表示憂慮。芬蘭總統尼尼斯托昨則表示已準備好與埃爾多安會談。

北約外長昨在德國首都柏林召開非正式會議，討論瑞典、芬蘭的會員申請，並重申支持烏克蘭。北約秘書長斯托爾滕貝格指他相信土耳其並非要阻撓芬、瑞加入，又稱有信心與土耳其達成共識，事件會獲解決，他又重申在申請期間會為芬、瑞提供安全保證。

土耳其留一手 稱有商量

土耳其並未「落閘」。埃爾多安發言人卡林前天接受路透社專訪時曾稱並不反對芬、瑞兩國加入北約，但表示尤其想與瑞典商討「打擊恐怖活動這一關乎土耳其國家安全的議題」。土耳其外長恰武什奧盧昨強調瑞典與芬蘭必須馬上停止支持在他們國內的恐怖分子，對土國作清晰安全保證，並撤銷對土出口禁制。他又對芬蘭尋求和解的態度表示歡迎。

俄國對烏克蘭發動「特別軍事行動」，一大理由正是北約持續擴張而威脅俄國安全。對於與俄接壤逾千公里的芬蘭一改數十年來的中立，克宮反應尤其大。俄總統普京警告稱芬蘭在「安全沒受威脅之下」加入北約，將是一個錯誤。尼尼斯托昨表示對俄羅斯將作不友善回應已有準備，但他強調在上周六與普京通電話後，更確信芬蘭不會面臨俄國軍事行動。

（路透社/法新社/金融時報）

（俄軍侵烏）