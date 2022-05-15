家長跨州撲奶粉 部分兒童需住院

專家指出，一般嬰兒轉吃其他品牌奶粉問題不大，但對於有腸胃問題、需要特殊配方奶粉的過敏嬰兒就不容易轉吃其他牌子奶粉。任職律師的比塔萊（Amanda Vitale），其半歲的女兒對牛奶蛋白過敏，目前處方配方奶粉吃完後，在醫生建議下嘗試另一牌子奶粉，但每兩小時女兒就會因脹氣痛醒。她說正考慮刺激身體製造母乳。住在艾奧瓦州的羅絲（Rachel Rose）稱，她的6個月大雙胞胎女兒需要飲用低敏奶粉，但因缺貨一直買不到，她在其他州的家人也無法撲到奶粉，她唯有每天查閱網店5至6次，上周終找到一箱，她坦言情况讓她感到絕望。

芝加哥的兒童醫院醫生韋克斯勒（Joshua Wechsler）表示，受奶粉短缺影響，他看到有兒童體重減輕情况，部分更要住院。他說，一些家長在網上購買二手特殊配方奶粉，或從其他國家購買未經美國食品及藥物管理局（FDA）批准的奶粉。

網傳自製配方奶粉 FDA促勿仿效

與此同時，網上出現愈來愈多自製嬰兒配方奶粉的信息，醫生及FDA敦促民眾不要仿效，因一般住宅廚房不符安全標準，且無法確保自製奶粉含有足夠營養。

（華爾街日報/衛報）