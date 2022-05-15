美奶粉荒加劇 成拜登政治難題 擬本周宣布開放進口詳情 研引《國防生產法》

新冠干擾供應鏈 去年起供應緊張

由於許多美國母親在分娩後須返回工作崗位，無法持續餵哺母乳，因此配方奶粉是美國75%初生至6個月大嬰兒攝取營養的主要來源。新冠疫情干擾供應鏈，工廠人手不足、發貨和運輸滯後，美國奶粉自去年起已見供應緊張。到今年2月，主要奶粉商雅培（Abbott）的產品被指導致兩名嬰兒死亡，因而幾款配方奶粉要被回收，相關廠房關閉，導致奶粉供應進一步緊張。數據公司Datasembly資料顯示，美國零售店的嬰兒配方奶粉缺貨情况持續擴大，由半個月前一周平均31%，擴至截至5月8日那周的43%，遠高於去年上半年2%至8%水平。許多家長焦急地四處搶張羅，供不應求加上通脹，令奶粉價格水漲船高，尤以低下階層壓力更大。

98%本土生產 絕大部分3公司壟斷

奶粉荒突顯了美國的嬰兒食品市場缺乏競爭。該國98%配方奶粉都是本土生產，而且95%由雅培等3間公司壟斷。FDA禁止大多數外國嬰兒配方奶粉，除為健康問題，還繫於標籤和包裝標準等繁文縟節。就算獲准入口的，都被徵收重稅。

美國將於11月舉行中期選舉，奶粉荒成為拜登政府繼高油價和通脹外又一挑戰。共和黨人乘機抨擊拜登政府應該早在3個月前推出對策，就連部分民主黨人也批評FDA行動不夠快。

拜登上周五強調在問題變得明顯後，已迅速採取行動。他上周四接洽沃爾瑪、Target等零售商，以及嘉寶（Gerber）和利潔時（Reckitt）等生產商的行政總裁，促請他們設法增產和協助民眾購買奶粉。白宮在會後表示，將與墨西哥、智利、愛爾蘭和荷蘭的貿易伙伴合作加快輸入外國奶粉，呼籲網上和實體零售商限售，防止囤積和打擊抬價。此外，白宮正研究是否動用政府可以強制私營公司生產特定產品的「國防生產法」處理奶粉荒。FDA也預告本周將公布開放進口配方奶粉、促進國內生產的詳情。

眾議院查4大配方奶粉生產商

眾議院監督委員會正就嬰兒配方奶粉短缺展開調查，並要求雅培等四家生產商提供紀錄和信息，調查方向包括有否密謀定價。眾議院撥款委員會、眾議院能源和商業委員會亦計劃就這個問題舉行聽證會。

雅培出事廠房 最快兩周內重開

雅培回應稱，涉及回收事件的密歇根州廠房，一旦FDA批准，可於兩周內重開，最快6周可以推出貨品。

（綜合報道）