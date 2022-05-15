朝鮮單日增17萬人染「熱病」 金正恩倡學中國抗疫

朝中社昨報道，上周五（13日）全國新增17.4萬多名熱病患者。從4月底迄上周五，朝鮮累計有逾52萬宗病例，其中28萬餘人尚在隔離治療，至今死亡病例達27宗。不過，朝鮮除了上周五稱有一宗死亡個案驗出Omicron變異株BA.2亞型，沒有具體說明新病例和死亡病例是否驗出新冠病毒。外界專家相信朝鮮缺乏全面檢測及診斷新冠病毒能力，實際的新冠病毒病例遠多於公布。

金正恩昨稱，這次疫情像全球新冠病毒傳播事態般嚴重，強調要果斷封控，叮囑防疫部門積極學習「中國黨和人民」的防疫成果和經驗。會議還討論迅速調撥醫藥，盡量減少傷亡等政策。

官媒教飲鹽水服牛黃丸治病

在政治局昨日會議上，國家緊急防疫司令部的報告提到，「因大多數人沒有掌握科學治療方法，且過多服用藥水等過失，造成人員死亡」。官媒《勞動新聞》同日則發文教導民眾認識病情和防治，教飲鹽水、服用安宮牛黃丸等。

（朝中社/法新社）