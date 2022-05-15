烏戰以來多國採糧食保護主義 恐進一步加劇通脹及饑荒

美國智庫國際食物政策研究所（IFPRI）近期指出，俄軍侵烏前新冠疫情下的勞動限制以及乾旱天氣本已推高國際糧價，到戰爭開始後更有23個國家轉向糧食保護主義。俄羅斯為應付國內糧價上升和通脹問題，已限制出口小麥和葵花籽油，烏克蘭因保障戰爭期間國內糧食安全，同樣禁止出口小麥、燕麥等主糧。

美國農業部報告指，哈薩克國內小麥及麵粉價格自俄軍侵烏後飈升逾30%，該國已以糧食安全為由限制相關出口至下月15日；塞爾維亞亦對穀物出口實施配額。《金融時報》上周二報道，俄烏暫限葵花籽油出口，加上印尼上月底禁出口棕櫚油，影響國際菜油市場逾40%供應。IFPRI警告，目前全球受出口限制交易食品以卡路里計佔17%，已達2007年至2008年糧食與能源危機水平。

學者：勢致全球貧窮比率升

《金融時報》指出，除糧價上升外，社會動亂亦會促使部分國家禁止糧食銷往海外，或施加稅收、配額等貿易限制，指相關保護主義措施只會推高其他依靠國際社會供應國家的食品進口開支。歐洲復興開發銀行首席經濟學家亞沃爾奇克（Beata Javorcik）警告，保護主義只會人為地進一步推高已破紀錄的糧價，加劇威脅全球糧食安全。她指全球貧窮比率勢將上升，或會誘使威權政府變得更加專制。

最新民調顯示，印尼總統佐科的支持率在棕櫚油出口禁令後為64%，轉跌回升4個百分點。但相關禁令為其他國家帶來負面影響。巴基斯坦商務部聯席秘書庫雷希表示，該國成立了政府工作小組確保棕櫚油供應，包括尋求印尼保證在本月底前恢復供貨。

（金融時報/商業內幕）

（俄軍侵烏）