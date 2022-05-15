日前稱填補俄烏缺口 出口額破頂 遏國內糧價飈 印度禁小麥出口

印度國內的小麥價格近日升至每噸2.5萬印度盧比（約2532港元），創歷史新高，遠高於政府固定最低回購價2.015萬印度盧比。另外，印度4月消費者價格指數（CPI）升至7.79%，為近8年來最高。當局上周五晚表示，由於糧食安全因國際價格飈升「陷入風險」，經考慮印度自身和鄰國需要後，決定即時禁止小麥出口，但已簽發信用證的小麥出口合約，以及外國基於「應付糧食安全需求」提出的要求，則獲豁免。糧食部本月4日表示，交易商迄今就2022至2023年度簽訂400萬噸小麥出口合約，而埃及與土耳其早前亦相繼開放印度小麥進口。

稱因熱浪侵襲兼出口不受監管

印度近期受熱浪侵襲，該國早前更經歷史上最高溫3月，最高平均氣溫高達攝氏33.1℃，直接影響穀物收成。彭博社調查指印度部分地區的農作物收成潛在急跌50%的風險。糧食部曾預計今季小麥產量可創1.11億噸的新高，惟現已調低至比去年同期更低。但在禁令公布數小時後，印度高官嘗試澄清，小麥今年預計產量沒有大跌，只是不受監管的出口導致國內糧價上升。

自從2月底俄羅斯入侵烏克蘭後，被寄厚望能填補黑海地區小麥出口部分空缺的印度，小麥出口量激增，4月出口量同比增加近5倍，政府期望今年內可歷史性出口1000萬噸小麥，日前更派出代表到多個國家，研究如何增加出口。該國上月已破紀錄出口了140萬噸小麥，5月出口合約亦已達150萬噸，但這走勢勢因最新禁令受阻，進而對阿富汗、剛果民主共和國以至非洲東北部的糧食供應構成壓力。

美國農業部上周四發表報告，預測2022至2023年度全球小麥產量只有7.75億噸，是自2018至2019年季度以來首次出現下跌。其中最大小麥生產國中國的產量預計將減少1.4%至1.35億噸，烏克蘭的產量更將比去年季度急跌35%，只有2150萬噸。

烏克蘭穀物出口目前最大的障礙是俄軍封鎖了傳統出口路線的黑海地區。德國外長貝爾博克昨日表示，剛在柏林舉行外長會議的七大工業國集團（G7）正緊急商討烏克蘭穀物的替代出口路線。她指烏克蘭迄今只成功將2500萬噸穀物收成的一部分以鐵路經羅馬尼亞出口，但因路軌差異陷入樽頸位，即使波蘭的鐵路也一樣，而G7外長有討論過以波羅的海港口作出口，「但你首先需要送抵（港口）」。她說在俄軍持續轟炸下，並沒有完全的解決方案。歐盟上周四計劃提出「團結通道」方案，利用組織陸路基建將烏克蘭農產品運出。

（路透社/彭博社/法新社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）