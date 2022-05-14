特稿：芬蘭中立早變調 睹烏困局添入北約決心

法國總統馬克龍2月初飛往莫斯科斡旋前，提出將烏克蘭「芬蘭化」是「放上枱商討的模式之一」，以求化解與俄緊張局勢。這說法隨即惹來反彈，無論芬蘭抑或烏克蘭都有不滿和反駁的聲音。

提議將烏克蘭「芬蘭化」的想法在西方國際關係學界並不新鮮——2014年俄羅斯吞併克里米亞前不久，美國外交界元老基辛格和布熱津斯基分別在報章撰文，同樣建議剛經歷革命變天的烏克蘭採取類似芬蘭的外交模式。

後冷戰漸棄中立 95年入歐盟

事實上「芬蘭化」的概念更多是冷戰遺緒，為跟西方建立更密切關係，芬蘭在冷戰結束後已逐漸偏離原有中立政策，關鍵是1995年加入歐盟。芬蘭其後活躍參與歐盟共同外交與安全政策（CFSP）的發展，包括在1999年加入創立CFSP重要一環的「共同安全與防務政策」（CSDP，相當於歐盟防衛和危機管理的指引）之前身。2005年，時任芬蘭總理萬哈寧曾表態稱，該國在鐵幕年代確是政治中立，但自加入歐盟後已不復再。

不過，從芬蘭始終未曾在官方層面尋求正式加入北約，維持不加入軍事同盟，可見該國中立政策痕迹仍在。這不代表芬蘭抗拒跟北約交流合作，相反早在1994年和1997年便分別加入北約和平伙伴（PfP）計劃和歐洲-大西洋伙伴理事會（EAPC），1996年和1999年分別加入北約領導的駐波斯尼亞和駐科索沃維和部隊——但俄羅斯本身都有加入以上項目。直至2001年阿富汗戰爭，芬蘭才在俄羅斯未加入下參與國際駐軍，但當時的背景是莫斯科在9/11恐襲上最初站在同情美國的立場。

俄吞克里米亞後 芬瑞北約合作頻

2014年烏克蘭變天後，俄羅斯吞併克里米亞和加劇烏東戰火，促使芬蘭及瑞典重新思考與俄關係，進至成為兩國跟北約關係的第一個分水嶺。赫爾辛基的智庫學者佩蘇（Matti Pasu）認為，俄羅斯自2014年後對烏克蘭的所作所為，令芬蘭輿論對俄羅斯的負面批判顯著增加。

芬蘭和瑞典依然未尋求加入北約，但此後跟北約展開更深入的軍事合作，在2014年夏季成為北約的「增強機會伙伴」（同期另有3國，烏克蘭於2020年加入），藉此獲得北約度身訂做合作模式，包括確保伙伴國可跟北約武裝部隊按北約的標準、規則、程序和相似裝備來協同運作。同時，芬蘭在2017年跟北約簽署政治框架安排，以在網絡防衛上加強合作，參與北約的合作網絡防禦卓越中心（CCDCOE）、網絡防衛軍演和涉及網絡的「巧防衛」項目。另一邊廂，瑞典在2014年後加強跟北約交流，而且扭轉冷戰結束以來的裁軍方向，重新提升軍事預算和重啟徵兵制。

儘管如此，芬蘭和瑞典主流民意對北約仍有保留，直至今年2月俄軍侵烏才迎來第二個分水嶺。自3月起，芬蘭和瑞典對加入北約的支持度終於突破五成，最新數字分別高達約75%和60%，遠高於之前的兩三成，兩國政界也大幅調整立場，部分以往不贊成加入北約的政治人物也「轉軚」——包括芬蘭總統尼尼斯托和總理馬林。至此，芬蘭和瑞典距離加入北約又走近一大步。

（紐約時報/路透社/歐盟安全研究所/芬蘭外交部網站/北約網站）

（「芬蘭化」系列之二）

（俄軍侵烏）