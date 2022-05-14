芬蘭瑞典欲入北約 土耳其稱「不正面」 安卡拉恐成攔路虎 美：正釐清立場

瑞典報告：入北約減北歐衝突風險

芬蘭和瑞典因俄軍侵烏而激發加入北約意願，繼芬蘭周四表明立場後，瑞典外相林德（Ann Linde）昨宣讀安全政策檢討報告，闡釋加入北約利弊，稱加入北約可減低北歐發生衝突的風險，「提高發生軍事衝突的門檻，因此在北歐有威懾效果」。報告沒有明確建議瑞典選擇哪條路，但指出「在目前歐洲和歐洲大西洋結構以外建立雙邊防禦聯盟不切實際」，「在目前的合作框架下，不保證倘瑞典成為嚴重威脅或攻擊目標時會得到協助」。

林德強調，芬蘭的行動會影響到瑞典，「故必須考慮」。她又表示，政府知道俄羅斯對瑞典和芬蘭加入北約有負面看法，但不預期會遭到「常規軍事攻擊」，但提及政府早前表明「不排除瑞典會遭武裝攻擊」。

土總統斥北歐國如「恐怖組織賓館」

不過，土耳其總統埃爾多安昨日表態，安卡拉正謹慎跟進有關瑞典和芬蘭的發展，「但我們不抱正面心態（not in a positive mindset）」。他指舊屆政府在1980年接受希臘重新加入北約是「錯誤」決定，聲言雅典加入後恢復對安卡拉的敵意態度，「我們不想再次犯錯」。

埃爾多安又批評北歐國家儼如「恐怖組織的賓館」，諸如庫爾德工人黨（PKK）和革命人民解放黨-陣線（DHKP-C，共產主義政黨）在荷蘭和瑞典植根，甚至躋身當地國會，「我們對此不可能有正面看法」。

美國歐洲及歐亞事務助理國務卿唐弗里德（Karen Donfried）同日稍後表示，就埃爾多安的言論，美國正努力釐清土耳其的立場，有關議題將於周末在柏林舉行的北約部長級會議上討論，因屆時土耳其、瑞典和芬蘭等國外長亦會出席。芬蘭和瑞典外長已表示將與土耳其外長商討。

北約接納新成員國加入須原有成員一致同意，各成員國變相具有否決權。《金融時報》指出，芬蘭原先最擔心被指親俄的匈牙利阻撓，瑞典則因境內收容大量庫爾德族，並不時就庫爾德問題發聲，原已擔心土耳其搞局。但政治新聞網站Politico指，暫不肯定埃爾多安此舉是否純屬擺姿態。

俄羅斯總統普京昨日召開聯邦安全委員會會議，討論芬蘭和瑞典計劃加入北約的問題。莫斯科表明視芬、瑞兩國加入北約為對俄構成威脅。有芬蘭報章引述國內政要警告，俄方或最快周五停向芬蘭供應天然氣，但克宮指報道「似是虛構」。

（路透社/法新社/金融時報/Politico）

（俄軍侵烏）