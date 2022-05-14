芬蘭瑞典欲入北約 土耳其稱「不正面」 安卡拉恐成攔路虎 美：正釐清立場

【明報專訊】芬蘭周四（12日）表明有意申請加入北約，其長期保持軍事不結盟傳統的鄰國瑞典翌日亦發表重要的安全政策檢討報告，表態似向加入北約踏近一步。瑞典外相發表報告時表示，加入北約可減衝突風險，起穩定作用，對波羅的海地區國家有益。但兩國加入北約恐面臨重大阻力，北約成員國土耳其的總統埃爾多安昨日表明對此「不抱正面心態」，批評瑞典等北歐國家收留土方視為恐怖主義的組織，又指以往支持希臘加入是「錯誤」。北約接納新成員須成員國一致通過，華府高官隨後表示，美方正釐清安卡拉的立場。
瑞典報告：入北約減北歐衝突風險
芬蘭和瑞典因俄軍侵烏而激發加入北約意願，繼芬蘭周四表明立場後，瑞典外相林德（Ann Linde）昨宣讀安全政策檢討報告，闡釋加入北約利弊，稱加入北約可減低北歐發生衝突的風險，「提高發生軍事衝突的門檻，因此在北歐有威懾效果」。報告沒有明確建議瑞典選擇哪條路，但指出「在目前歐洲和歐洲大西洋結構以外建立雙邊防禦聯盟不切實際」，「在目前的合作框架下，不保證倘瑞典成為嚴重威脅或攻擊目標時會得到協助」。
林德強調，芬蘭的行動會影響到瑞典，「故必須考慮」。她又表示，政府知道俄羅斯對瑞典和芬蘭加入北約有負面看法，但不預期會遭到「常規軍事攻擊」，但提及政府早前表明「不排除瑞典會遭武裝攻擊」。
土總統斥北歐國如「恐怖組織賓館」
不過，土耳其總統埃爾多安昨日表態，安卡拉正謹慎跟進有關瑞典和芬蘭的發展，「但我們不抱正面心態（not in a positive mindset）」。他指舊屆政府在1980年接受希臘重新加入北約是「錯誤」決定，聲言雅典加入後恢復對安卡拉的敵意態度，「我們不想再次犯錯」。
埃爾多安又批評北歐國家儼如「恐怖組織的賓館」，諸如庫爾德工人黨（PKK）和革命人民解放黨-陣線（DHKP-C，共產主義政黨）在荷蘭和瑞典植根，甚至躋身當地國會，「我們對此不可能有正面看法」。
美國歐洲及歐亞事務助理國務卿唐弗里德（Karen Donfried）同日稍後表示，就埃爾多安的言論，美國正努力釐清土耳其的立場，有關議題將於周末在柏林舉行的北約部長級會議上討論，因屆時土耳其、瑞典和芬蘭等國外長亦會出席。芬蘭和瑞典外長已表示將與土耳其外長商討。
北約接納新成員國加入須原有成員一致同意，各成員國變相具有否決權。《金融時報》指出，芬蘭原先最擔心被指親俄的匈牙利阻撓，瑞典則因境內收容大量庫爾德族，並不時就庫爾德問題發聲，原已擔心土耳其搞局。但政治新聞網站Politico指，暫不肯定埃爾多安此舉是否純屬擺姿態。
俄羅斯總統普京昨日召開聯邦安全委員會會議，討論芬蘭和瑞典計劃加入北約的問題。莫斯科表明視芬、瑞兩國加入北約為對俄構成威脅。有芬蘭報章引述國內政要警告，俄方或最快周五停向芬蘭供應天然氣，但克宮指報道「似是虛構」。
（路透社/法新社/金融時報/Politico）