距地球2.6萬光年 銀河系中心黑洞首露面

這張黑洞照片由全球多地逾200名科學家合作的「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，EHT）合作組織團隊公布，也是EHT繼2019年發表歷來首張、名為M87*黑洞的照片後，再次發布黑洞照片。照片是由分布全球6個地方8個射電望遠鏡，組成一個等於地球大小的虛擬望遠鏡拍攝而成。

質量為太陽400萬倍 直徑17倍

「人馬座A*」（Sagittarius A*）比M87*黑洞接近地球，質量是太陽的400萬倍，直徑約為太陽的17倍，是銀河系中心的最大黑洞，但其質量只有M87*的1/2000。由於「人馬座A*」體積比M87*小得多，氣體在軌道周圍運轉速度也快很多，需要更高的技術才能成像。

今次研究結果發表於《天文物理期刊通訊》（Astrophysical Journal Letters）的特刊。

（路透社/中央社/CNN）