澳防長：西澳外海現中國間諜船蹤 下周六大選 惹打反華牌拉票質疑

澳媒：涉事船舶位置接近秘密通信基地

達頓（Peter Dutton）在記者會上說，澳洲過去一周一直在追蹤這艘間諜船：「我認為這是侵略行為，尤其因為這艘船往南駛了很遠。」達頓說，這艘船一直靠近澳洲西岸的軍事和情報設施，到昨日上午正向北行駛，距離西澳洲布魯姆（Broome）約250海里，意圖明顯是沿着海岸線蒐集情報。他形容這種情况「前所未見」，「非常詭異」。澳洲廣播公司（ABC）報道，這艘船被追蹤到的位置，接近一座支援美國及其他盟國潛艇的秘密海軍通信基地。

澳洲下周六舉行大選，國家安全和對華關係成為核心議題之一。民調支持度領先執政自由黨—國家黨聯盟的工黨，一直抓住所羅門群島與中國簽署安全協議一事，批評莫里森政府處理國家安全問題不力。澳洲特別廣播服務公司（SBS）周四報道，澳駐所羅門前外交官索菲爾德（Trevor Sofield）稱自己嘗試見莫里森，當面向他反映政府處理與所國外交關係所犯錯誤，結果遭安保人員粗暴阻攔。

《澳洲金融評論》（The Australian Financial Review）周四刊登中國駐澳洲大使肖千的投書，文中呼籲澳洲不應將中國崛起視為威脅，又稱澳洲應該「採取積極的對華政策」，以符合澳洲自身國家利益。莫里森同日反駁說，中國介入太平洋是「嚴重」問題，何謂澳洲的國家利益並非由中國來決定。

（路透社/SBS/彭博社）