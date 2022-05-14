學者：朝中貨運列車復通加大閱兵 或致疫情擴散

朝鮮4月25日舉行大閱兵，之前有綵排，事後有連串答謝參加閱兵部隊的大合照。電視片段顯示，成千上萬，群眾在平壤金日成廣場內觀看節目，幾乎全部都沒有戴口罩或保持社交距離。韓國統一研究院研究員洪敏向法新社稱，朝鮮今次疫情與大閱兵有密切關係。他指出，超過2萬人一起為今次閱兵綵排了兩個月。韓國世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長昨亦批評朝鮮「自視過高」，當傳播力強的Omicron在中國蔓延之際，還辦大型群眾活動。他指出朝鮮雖然去年也辦過閱兵，但當時朝中貿易未恢復，中國疫情亦相對穩定。

法新社的報道稱，朝鮮去年9月時曾舉行晚間閱兵，當時參與者大多有戴口罩。報道引述分析家稱，朝鮮有可能近期放鬆了防範，單從官媒近期較少報道抗疫消息就可見一斑。

丹東4月底錄確診 貨運列車未停

至於病毒何來，專家推測來自中國的機會較大。中國遼寧省丹東市幾乎為朝鮮近期唯一對外通道。朝鮮於2020年1月底國際新冠爆發初期即全面封鎖國境，其北部城市新義州與丹東的列車服務也自該年8月起中斷。今年1月16日復通後，以閉環管理模式為朝鮮提供緊急物資。然而，Omicron變異株今年初起肆虐內地，遼寧省2月中旬出現新一波疫情，丹東市於4月24日錄得3宗確診，翌日隨即全面封城，但之後病例仍然持續增加。朝鮮因為所輸入貨物限於存放貨倉已有一段時日的貨品，所以那幾天的朝中貨運列車繼續運作，直至4月28日丹東市錄得逾90宗無症狀感染後，於翌日才停駛。

韓國北韓大學院大學校教授楊武仁說，朝鮮短暫恢復與中國通關，相信就是病毒流入的源頭，包括鐵路、航運或走私。

（韓國經濟日報/法新社）

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