朝鮮錄逾35萬不明發熱病例 6死1確診新冠 官媒承認現爆發

朝中社周五報道，全國自4月底起發現的35萬宗原因不明發燒病例，「個案呈然爆發」，當中超過16萬宗已經治癒，目前尚有18.78萬多人在接受隔離治療，而6宗死亡個案中，一人證實感染新冠Omicron變異株的BA.2亞型。金正恩周四視察朝鮮國家緊急防疫司令部，指出「源頭不明的熱病」以平壤首都圈為中心，同時多地傳播擴散，這反映朝鮮「已建立的防疫體系也有缺陷和漏洞」。他稱當務之急是主動封閉爆疫地區、嚴格隔離醫治患者、切斷傳播。他勒令全國道市郡各自封鎖，按工作單位、生產單位、居住單位採取隔離措施。當局已安排參加過4月25日平壤大閱兵、現已返鄉的人接受病毒檢測。

金正恩首戴口罩露面

朝鮮勞動黨中央委員會政治局會議周四把新冠防疫措施調升至最高級別，會上表示該國通過樣本基因排序，5月8日驗出平壤一個熱病家庭群組感染BA.2亞型，形容這是「國家最重大緊急事件」。朝鮮中央電視新聞畫面，顯示主持會議的金正恩戴口罩出席，是他公開露面中首次。

不少專家均相信今次朝鮮的「熱病」就是新冠爆發，只是礙於當地檢測能力極低，才無法得知整體爆發情况。美國哈佛大學醫學院從事朝鮮醫療保健項目的（Kee Park）昨對路透社表示，朝鮮每周約僅能檢測1400人，不足以篩查至今35萬宗病例。他擔心假設真的是Omicron爆發，以1%的保守死亡率計算，此疫情到目前為止已可致朝鮮3500人死亡。值得一提的是，朝鮮是世上兩個尚未推行新冠疫苗接種的國家之一，假若爆發疫情，造成的死亡和重症個案會特別多。

朝鮮為控疫，上月29日已暫停了唯一外通中國、輸入緊急物資的鐵路貨運。倘封關持續，恐怕使已受制裁兼遇旱災的朝鮮面對更大的糧食等人道危機。

專家：向外求助或成打破外交孤立契機

韓國總統尹錫悅辦公室昨表示，計劃向朝鮮提供疫苗和其他藥品支援。中國外交部發言人趙立堅周四表示，中方隨時準備為朝方抗擊疫情全力提供支持幫助，但美國政府則尚未有計劃向朝提供疫苗。韓國世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長認為，如果疫情變得更加不可控，朝鮮就很難拒絕外國支援，到時或有利化解軍事緊張和重啟會談、南北家庭團聚。

（朝中社/中新社/路透社/Newsis/韓聯社/韓國日報）

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