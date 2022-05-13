首錄新冠個案 朝鮮全國封城

朝鮮自2020年2月全球新冠疫情爆發時即實行嚴格封關政策，未失守之前是全球僅有3個（另兩個為中亞國家土庫曼及太平洋島國圖瓦盧）宣稱「零確診」的國家。朝鮮領袖金正恩昨在平壤主持政治局會議討論疫情，會上確認周日在平壤一群發燒病人所採集的樣本中，驗出傳染力強的Omicron BA.2亞型新冠變異株。國家防疫部門已把防控病毒機制提升至最緊急狀態。

金正恩指示全境市郡徹底封鎖，盡快找出傳播源頭，切斷傳播鏈，強調要在海陸空進一步加強前線警戒。朝鮮官方未有提及病例數目及可能的感染源頭。朝鮮今年初開始恢復貨運列車從中國運來急需的進口產品。接壤朝鮮的中國遼寧省約兩周前爆發疫情，平壤當局再暫停跟丹東的貨運列車服務。

學者料狀况嚴重 恐現糧荒政局動盪

韓聯社昨報道，朝鮮首宗新冠病例可能於一星期或之前已出現，報道引述韓國情報部門消息稱，朝鮮近期有「春瘟症」蔓延迹象，亦有參與4月25日大閱兵的人發燒，本月4日曾下令禁止居民外出，翌日解禁。報道朝鮮動向的北韓新聞（NK News）指朝鮮周二（10日） 下達全國封城令，平壤居民必須留在室內，周三仍持續。

韓國梨花女子大學教授李雷夫認為，朝鮮政府公開承認有Omicron個案，意味當地公共衛生狀况很嚴重。另有學者指出，朝鮮實施全國封城，隨後恐面對嚴重糧食短缺問題，引發動盪。

（路透社/法新社/韓聯社/紐約時報）

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