前華使預計俄敗北 講話內容下架

2005年至2007年擔任中國駐烏克蘭大使的高玉生，近日在中國國際金融30人論壇暨中國社科院國際研究學部主辦的內部視像研討會上發言，指出俄羅斯在烏戰中的態勢日益被動和不利，他認為已顯露敗象。他列出俄羅斯走向失敗的5個原因：

第一，蘇聯解體後俄羅斯處於持續衰落的歷史進程中，西方制裁又加劇了這個進程，「所謂俄在普京領導下復興或振興是根本不存在的偽命題」，俄的衰落表現在經濟軍事科技政治各領域，對俄軍及其戰力產生消極影響。

第二，俄軍未能速戰速決預示走向失敗，其經濟和財力難以支撐日耗幾億美元的高科技戰，戰事每拖延一天對俄都是沉重負擔。

第三，俄軍事優勢已被烏軍頑強抵抗和西方對烏克蘭巨大且持續的援助所抵消，也突顯西方與俄羅斯在軍備、軍事理念及作戰模式的優劣。

第四，現代戰爭是混合戰爭，涵蓋政經外交輿論等廣泛領域，「俄不僅在戰場處境被動，在其他領域都已經打輸了。這決定了俄最終被打敗只是時間問題」。

第五，這場戰爭何時或以什麼方式結束已由不得俄羅斯，它已失去戰略主導和主動權。

國際秩序丕變 俄遭削弱孤立

高玉生認為，戰爭爆發後其他前蘇聯加盟國除了白俄羅斯，均拒絕挺俄，俄戰敗將使其徹底喪失恢復帝國的可能。高玉生分析俄烏戰後國際秩序可能出現的演變，包括俄在政經軍事和外交將被明顯削弱和孤立、烏克蘭將成為西方一員、其他前蘇聯國家出現去俄化甚至向西方靠攏，以及美國和其他西方國家將大力推動聯合國和其他重要國際組織改革，「以所謂民主自由的意識形態劃線，排斥俄等一些國家」。

（鳳凰網）

（俄軍侵烏）