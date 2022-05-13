「芬蘭化」委求中立 冷戰產物今非昔比

與俄接壤成磨心 掙扎保獨立

芬蘭在19世紀被瑞典割讓予俄羅斯帝國，但保留自治地位至同世紀末才面臨「俄羅斯化」壓力，但一戰時期沙俄崩潰造就芬蘭1917年獨立。芬蘭此後成為德國和蘇聯之間的其一磨心，最終引發蘇聯1939年入侵芬蘭，是為冬季戰爭，最終前者慘勝，並迫使芬蘭1940年簽署《莫斯科和平協定》。芬蘭因此失去11%領土（在1941年的「繼續戰爭」大致收復），但保住獨立地位。

經歷以上這段與莫斯科的複雜歷史，芬蘭在冷戰結束後嘗試以中立地位換取跟蘇聯和平共處，代表作是1948年的《芬蘇條約》。該條約理論上讓芬蘭承諾不會容許西方「通過芬蘭」入侵蘇聯，同時承認芬蘭遠離大國衝突的意願，實際運作上變相容許芬蘭保持內政獨立，延續半總統暨議會民主制，毋須實行蘇共式管治，也不用加入華沙公約組織，蘇聯還撤走圍繞赫爾辛基的軍事基地。但條件是芬蘭不得加入北約或其他與西方的同盟，外交路線名義上獨立實質上親蘇（包括被迫拒絕加入美國扶助西歐的馬歇爾計劃）。在蘇聯強人斯大林死後，芬蘭1955年加入聯合國和北歐理事會。

作蘇聯橋樑 主動調解增外交自主

以上政策被形容為「巴錫基維-吉科寧主義」的基石，巴錫基維（Juho Kusti Paasikivi）和吉科寧（Urho Kekkonen）是芬蘭在冷戰時期的頭兩名總統，奠定國家外交路線，其中在吉科寧任內，芬蘭進一步發展「主動中立」（active neutrality）政策，藉此增加外交自主地位。吉科寧主張芬蘭成為東方（指蘇聯陣營）與西方的橋樑，在1968年的布拉格之春後，芬蘭把握莫斯科有意推動建立歐洲安全的協商組織，於是主動出擊提出自己的方案，並提供會議場地，最終到1975年成功在赫爾辛基主辦歐洲安全與合作會議——即歐安組織（OSCE）的前身，促成《赫爾辛基協議》。

嚴格而言，蘇聯一直未有正式承認芬蘭的中立地位，這要等到1989年由時任領袖戈爾巴喬夫拍板才實現。換言之，芬蘭的中立更多是自我政策宣示，以在冷戰時期一邊盡量靠近西方，一邊避免俄羅斯質疑損害其戰略利益，但非孤立主義，相反會主動爭取在國際爭端中發揮調解角色。

對芬蘭來說，以上也是一段卑躬屈膝的歷史。在冷戰時期，芬蘭須不自在地配合蘇聯，該國政治人物如要上位，則絕不可能公開批評莫斯科，同時芬蘭傳媒也存在高度自我審查，小心避免批評蘇聯政策。西德政壇在1960年代起發明帶貶義的「芬蘭化」一詞，政敵之間以此諷刺對方過分親美（比喻一如芬蘭般親蘇），芬蘭人自然不喜歡這描述。

貶損主權民主 芬蘭人視為貶義

芬蘭國際事務研究所高級研究員佩蘇（Matti Pesu）坦言：「從芬蘭的角度，這是個貶義詞。芬蘭人不喜歡它，他們永遠不會提出這種政策提案，芬蘭人永不想其制度由外部力量所實施。一方面，他們（芬蘭人）在走鋼線，另一方面，它（所謂「芬蘭化」）損害芬蘭民主制度，並損害芬蘭的國際地位。」

（紐約時報/德國之聲/歐洲自由電台）

（「芬蘭化」系列之一）

（俄軍侵烏）