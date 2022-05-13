芬蘭宣布欲入北約 俄揚言報復 梅德韋傑夫警告衝突引爆核戰風險

芬蘭總統：入北約乃俄一手造成

尼尼斯托（Sauli Niinisto）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在聲明表示，芬蘭應就加入北約軍事聯盟提交申請，並「必須立即申請成為北約成員國」，期望未來數天便可啟動所需的國內步驟。下一步程序是由芬蘭「總統及總理內閣外交與安全政策委員會」開會就加入北約作正式決定，並向國會提交計劃書。芬蘭《晚報》（Iltalehti）稱上述委員會將於後天開會，但芬蘭政府拒絕確認時間。

芬蘭當局日前便開始暗示將開綠燈。國會國防委員會周三（11日）總結加入北約是對該國安全的「最佳選項」。尼尼斯托向傳媒表示：「加入北約並非為對付誰。」面對俄羅斯警告和威脅芬蘭和瑞典勿加入北約，尼尼斯托稱莫斯科「已為攻擊鄰國作好準備」，因此他呼籲對方「去照照鏡子」，他說：「這是你一手造成的。」

路透：北約加快峰會前審批

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨在記者會回應稱，芬蘭推進加入北約對俄羅斯「絕對是」威脅，將視乎相關實際發展，以及在對俄邊境移送軍事建設的程度而作回應。俄方對事件表示「遺憾」。俄羅斯外交部指芬蘭加入北約將標示該國外交政策重大轉變，而俄方將被迫採取軍事技術等報復措施，減少國家安全威脅。梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）昨在Telegram發文表示，北約向烏克蘭提供軍事援助將增加與俄直接衝突的可能與風險，而如果兩者爆發衝突，將存在發展為真正核戰爭的風險。

76%芬蘭人支持 較近年倍增

芬蘭與俄羅斯鄰接的領土邊界長約1300公里，過去數十年一直以所謂「芬蘭化」中立政策與俄相處（見另稿）。不過，俄軍2月侵烏令形勢改變，當地周一一項最新民調顯示，有破紀錄多達76%芬蘭民眾支持加入北約，遠高於近年平均的20%至30%。芬蘭前總理斯圖布（Alexander Stubb）上月底接受愛爾蘭傳媒訪問時指出，芬蘭過去保持中立是務實做法，如今轉向加入北約亦是出於俄烏戰爭爆發後的務實考慮。

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）周二表示，北約曾表示相關加入申請的審核需時4至12個月，他個人相信芬蘭「最早」能於今年10月1日成為北約全權成員國。路透社則引述多名外交及政府官員報道，預期芬蘭與瑞典將於6月28日至30日北約馬德里峰會召開前提交申請。北約外交等官員透露肯定將予批准，其中一人稱雖沒確實時間表，但最快更可於峰會前批准兩國加入。

約翰遜指軍援視乎芬蘭要求

路透社指審核期內美英作為北約成員國，或會在芬、瑞兩國輪換駐軍，但其間兩國並不受北約集體防禦條款保障。英國首相約翰遜周三先後到訪瑞典和芬蘭，分別與兩國簽訂安全協議。被問到英兵會否在衝突爆發時直接到芬蘭作戰，約翰遜回應指會向芬蘭提供軍事援助，但「形式」將視乎「對方要求」。

（法新社/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）