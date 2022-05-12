法新社：小馬可斯陣營假信息戰拖港報落水

法新社指出，涉事報道3月發布，指小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）「在假信息戰獲勝」，內容是指調查發現小馬可斯陣營利用社交平台來宣傳並美化家族形象，同時網上流傳抹黑小馬可斯頭號競選對手的假信息，令小馬可斯在選戰中佔優勢。

斷章取義歪曲報道內容

香港《英文虎報》（The Standard）3月30日刊登法新社這篇報道，題為「Filipinos fall for fake history」（意即「菲律賓人受假歷史所騙」）。法新社指TikTok上月初開始流傳一幅圖片，以那篇報道的截圖為背景，但圖中加上的「說明」卻將矛頭指向小馬可斯的主要對手、現副總統羅布雷多，以及前總統科拉桑，指「外地報章也指羅布雷多陣營和阿基諾家族過去欺騙了菲律賓人」。

這幅改圖在TikTok和facebook流傳。有留言者似乎也被誤導，說「連香港報章也指菲律賓的新聞偏頗」、「真！黃粉紅陣營（羅布雷多陣營）騙了我們。我們不會再被你們的謊言騙倒」。

（法新社）