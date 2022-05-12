iPod停產 改寫聽歌模式成經典 專家：不敵iPhone 蘋果產品自相殘殺

以往民眾外出時想聽歌，可選擇使用卡式帶的隨身聽Walkman，或分別可播放CD和MD的電子產品，但前者音質差，CD機則體積大，MD機則採用程度不廣，而且它們也無法儲存大量歌曲，更換曲目時也不方便。蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）於2001年10月23日發表第一代iPod，他當時在發布會上說：「有了iPod，聽音樂將不再一樣。」

iPod touch 7產品成最終章

事實證明喬布斯沒有誇大其辭。第一代iPod重約184克、可存1000首歌，一推出就大受歡迎。此後，蘋果推出不同iPod系列，包括標榜輕巧的iPod mini、具有彩屏和長續航力的iPod nano，以及2007年9月亮相的iPod touch，後者採用了劃時代的多點觸控界面。2005年推出的iPod shuffle系列，部分產品重量只有12.5克。至於iPod系列最後一款產品，是2019年5月推出的第7代iPod touch。到2011年，蘋果已佔有全球MP3產品七成市場，至今售出超過4億部iPod。

iPod touch的設計與後來於2007年1月面世的iPhone由同一支團隊研發，隨着能夠取代絕大部分iPod功能的iPhone興起，基本功能是播歌的iPod銷量已大不如前，另外串流音樂出現，也為iPod敲響喪鐘，蘋果官網也將iPod放到次要位置，近3年也已沒有更新產品。科技顧問公司CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）告訴英國廣播公司：「Apple創造出iPhone時就知道，這是iPod步入歷史的起點。」科技業策略諮詢及分析機構「創意策略」（Creative Strategies）的米拉內西（Carolina Milanesi）說：「iPod之死或許是蘋果不在意自家商品互相殘殺的最佳例證。」

iPhone、iPad等裝置研發起點

iPod的出現曾替蘋果注入活水，將蘋果從被微軟視窗作業系統壟斷的個人電腦市場跳進流動數碼市場，成就了今日的蘋果王國。iPod亦可說是蘋果iPhone與iPad等行動裝置產品的起點。參與發明iPod、有「iPod教父」之稱的蘋果前高級副主席法戴爾（Tony Fadell）表示：「如果沒有iPod，iPhone就不會出現。」他直言，對iPod的壽命如此長也感到驚喜。

（BBC/華爾街日報/衛報）