前高官：特朗普問「中國能否製颶風襲美」

稱可炸墨「毒品實驗室」後不認責

《滾石》引述官員報道，特朗普上任第一年就向國安官員及其他職員查問中國能否以人工製造大型颶風然後襲擊美國的秘密技術，又問若是真的話，這會否構成外國發動的戰爭行為，美國能否軍事報復，特朗普到2018年仍偶爾問起。官員又稱特朗普曾問及為何軍方不能用核彈攻擊颶風阻其襲美。一名官員直言：「這幾乎蠢得難以開口，而我看不到他在說笑。」

另外，美國前防長埃斯珀（Mark Esper）在周二出版的回憶錄A Sacred Oath（暫譯：《神聖的誓言》）中，指特朗普曾希望用導彈炸掉墨西哥「毒品實驗室」然後否認責任，因「沒人會知是我們所為」。他又指特朗普及其幕僚還有其他瘋狂想法，例如前政治顧問米勒（Stephen Miller）建議斬下極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）領袖巴格達迪的頭顱，浸在豬血中以警告其他恐怖分子，而埃斯珀提醒米勒那是戰爭罪行。米勒向《紐時》否認事件，反指埃斯珀是笨蛋。

（衛報/滾石雜誌）