美評估普京準備侵烏長期戰

倘威脅政權不排除用核武

海恩斯（Avril Haines）在參議院軍事委員會聽證會上評估俄烏戰爭發展時指出，俄烏短期內通過談判解決衝突的機會很微，且這場戰爭正發展為「消耗戰」。她指出，普京的即時目標是佔領頓涅茨克和盧甘斯克，並建立一個緩衝區，從頓巴斯北部、南部和西部包圍烏軍。俄羅斯還希望鞏固從克里米亞到頓巴斯陸橋的控制，佔領克里米亞北部的赫爾松及控制克里米亞的水源，同時將陸橋延伸到摩爾多瓦的親俄分離地區德涅斯特河沿岸（Transnistria），但若俄羅斯不全面動員，不可能延伸陸橋至當地。

海恩斯表示，普京正面對「其野心與俄羅斯目前常規軍事能力之間不匹配」的情况，可能導致未來幾個月衝突升級，「目前趨勢增加普京轉向採取更極端手段的可能性，包括實施戒嚴令、重新調整工業生產或可能升級軍事行動」。

由於俄軍在烏推進遜於預期，外界關注普京會否動用核武。海恩斯稱，莫斯科持續利用核武言論是想阻止西方進一步軍援烏克蘭。若普京認為美國無視他的威脅，可能會下令舉行大規模核演習進一步示警。她指出，目前美國仍認為俄羅斯使用核武的可能性很低，相信普京只會在看到俄羅斯或其政權面臨生存威脅下才會使用核武，但她同時警告，普京可能將在烏戰中的失敗視為對其政權生存的威脅。

俄軍總動員方可取預期進展

美國防部情報局長貝里耶（Scott Berrier）在同一聽證會上表示，預計俄烏戰事將陷入僵局，雙方都無法取得突破進展，只有普京正式宣戰下令總動員，才能改變軍事平衡。不過，俄羅斯國防部周二表示，俄軍已推進到頓涅茨克與盧甘斯克之間的邊界，《紐約時報》指若有關說法屬實，俄軍可能很快完全控制整個頓巴斯地區。

（金融時報/衛報/紐約時報）

（俄軍侵烏）