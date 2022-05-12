跨種族宗教反政府示威 國家罕現團結

在反政府示威者每天聚集的首都科倫坡Galle Face Green海濱長廊，佛僧、穆斯林、印度教徒、天主教徒聚首一堂。一名佛僧說，大家放下宗教和種族分歧參與這次抗爭，「斯里蘭卡變了一個團結國家」。

對戈塔巴雅分化政策之斥責

對許多支持今次反政府示威的人來說，反政府示威展現的跨種族團結，是對戈塔巴雅的分化政策表示斥責。不過，科倫坡另類政策中心（Centre for Policy Alternatives）高級研究員馮塞卡（Bhavani Fonseka）指出，科倫波出現的團結是「獨特」情况，如何轉化成真正的團結仍有待觀察。

斯里蘭卡約2200萬人口中，70%以上為信奉上座部佛教的僧伽羅人，信奉印度教的泰米爾人佔約12%，穆斯林佔不到10%，天主教徒約6%。

2019年伊斯蘭聖戰分子在復活節發動連環恐襲，7個月後斯里蘭卡選擇了曾在國防部任職的戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）當總統。他在復活節恐襲後，以安全為主線的民族主義成為他的政綱。批評者指他通過挑撥長期以來的種族和宗教緊張關係撈取政治利益。

泰米爾人和僧伽羅人之間的緊張關係導致持續26年的內戰，2009年結束後政府被指未有安撫泰米爾社區，反而繼續追求僧伽羅人至上的政策，令泰米爾人彷佛淪為二等公民。另外，2019年復活節炸彈襲擊和戈塔巴雅上台後，穆斯林漸漸也成為歧視以至暴力襲擊目標。

跨宗教團結能否維持待觀望

示威協調人西拉（Amalini De Sayrah）說，示威展現的跨宗教團結確是「美妙景象」，但各方仍需努力，尤其是僧伽羅社區。他希望示威過後的斯里蘭卡，泰米爾人和穆斯林不會又回復二等公民地位。

（BBC）