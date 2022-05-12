示威暴力 斯里蘭卡軍警「格殺令」維穩 反政府運動未息 華使館籲華人提防

官員屋被燒 下台總理匿軍方基地

上月起因物價飈升、燃料持續短缺和停電等問題引發的示威不斷升級，周一有政府支持者攻擊在馬欣達（Mahinda Rajapaksa）住所外抗議的反政府示威者後爆發衝突，造成8死200多人傷。馬欣達其後宣布辭職，警方宣布宵禁，但未阻示威者縱火燒毁屬於執政黨議員和省官員的住所和商店，英國廣播公司（BBC）周二引述報道指逾50間政客的房屋過去一晚被燒毁。《衛報》報道，示威者周一晚企圖闖入馬欣達的官邸，一名保安官員稱，馬欣達一家已被轉移到安全地方，又指官邸被扔最少10枚汽油彈。國防部昨確認馬欣達被送往海軍基地保護。支持及反政府示威者衝突亦蔓延至科倫坡的海濱大道「加勒菲斯綠地」（Galle Face Green），總統辦公室外繼續有民眾留守，要求戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）下台。

國防部周二下令士兵可向破壞公共財產或對他人造成傷害的人開槍，數以千計海陸空士兵亦被派到科倫坡的街道駐守。警方周三亦下達「格殺令」。不過無阻民眾繼續示威，派駐部隊亦未能阻止示威者在周二下午襲擊科倫坡高級副警察總監滕納孔（Deshabandu Tennakoon），不滿他未有採取足夠措施保護和平示威者。專家指出，總統若辭職，憲法已有國會選出新領導人的規定，不會出現權力真空。戈塔巴雅昨在Twitter呼籲民眾冷靜，並稱會盡力在憲法授權範圍內通過協商恢復政治穩定，以及解決經濟危機。

斯里蘭卡央行行長威拉辛格（Nandalal Weerasinghe）昨表示，除非兩天內任命一個新政府恢復政治穩定，否則斯里蘭卡經濟將完全崩潰至無法挽回。他指出，新一波暴力事件破壞了銀行復蘇計劃，總理周一辭職和沒有替代者令情况變得複雜。他強調，政治穩定對實施旨在解決國家債務危機和外匯嚴重短缺的經濟改革至關重要，若兩天內沒有新政府上台，國家經濟在一至兩周內會完全崩潰，無人能挽救。威拉辛格稱，若不即時採取行動組建新政府，他會辭職。

央行行長警告經濟兩天內崩潰

鑑於局勢動盪，中國駐斯里斯蘭大使館已提醒當地中國公民加強安全防範。中央社周二引述旅居斯里蘭卡的台灣商人表示，未見當地有仇台情緒，也沒有外資工廠被攻擊。

歐美關注 促追究暴力紓緩民怨

歐盟周二表示，正密切關注事態發展，對有民眾死傷感遺憾，呼籲斯里蘭卡當局調查，追究煽動和施行暴力者的責任。美國國務院發言人普萊斯表示，美國關注斯里蘭卡出動軍隊，亦深切關注有報告指和平示威者遭暴力對待，呼籲全面調查煽動及參與暴力事件的人，亦促斯里蘭卡政府處理民怨。

（路透社/法新社/BBC/衛報/中央社）