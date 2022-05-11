普立茲特別表揚烏記者 死亡威脅下揭戰爭真相

《華郵》國會山莊報道膺大獎

普立茲獎委員會表示，「儘管面對轟炸、綁架、佔領，甚至死亡，他們仍堅持提供準確的新聞畫面，揭露可怕的事實，我們向烏克蘭及世界各地的記者致敬」。根據保護記者委員會資料，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，最少有7名記者遇害，包括3名烏克蘭記者。去年普立茲委員會將「特別表揚獎」頒給阿富汗新聞從業人員，表彰他們將國內動盪局勢呈現於世人眼前。

至於被視為最具分量的「公共服務獎」由《華盛頓郵報》報道去年1月6日美國國會山莊騷亂而奪得。評審指出，《華郵》以「令人信服和生動的敘述方式」，讓公眾透徹了解美國歷來其中一個最黑暗的日子。5名Getty Images攝影記者在國會山莊騷亂中拍出「全面且極具吸引力的照片」，贏得突發新聞攝影獎，他們與《洛杉磯時報》攝影記者文火（Marcus Yam）共享這殊榮，文火因拍攝美軍去年夏天撤出阿富汗的照片而獲獎。

Insider維族漫畫獲獎

《紐約時報》獲得3個獎項成為大贏家，包括因深入報道美國為首的聯軍在伊拉克、敘利亞和阿富汗的空襲造成大量平民傷亡，獲得國際報道獎，以及偵查多宗警察截停車輛升級至致命事件而獲得國內報道獎。

《邁阿密先驅報》報道佛州住宅大廈倒塌造成98人喪生事件，獲突發新聞獎；網媒Insider則以漫畫描繪中國維吾爾族遭壓迫的故事獲得圖片報道與評論獎。

（衛報/法新社/紐約時報）