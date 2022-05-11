歐盟禁運俄油計劃擱置 成員國憂經濟影響質疑成效

報道引述知情人士稱，在佔歐盟逾半船舶噸位的馬耳他和希臘大力游說下，歐盟委員會上周放棄提交針對航運業的提案。一些成員國在最近幾天的會談中指出，有效的航運禁令應該包括美國和英國等其他大國，特別是美國可對許多船的註冊國施加影響力，例如利比里亞、馬紹爾群島和巴拿馬。報道指出，七國集團（G7）國家之間缺乏協議是該提案被擱置的核心原因。

G7乏禁運協議帶頭作用

另外，歐盟委員會主席馮德萊恩周一飛往布達佩斯與匈牙利總理歐爾班會面，但對方繼續反對歐盟禁止進口俄石油的提議。匈牙利是其中一個最依賴俄能源的歐洲國家，它和一些東歐國家希望有更長緩衝時間實施禁令，並希望歐盟提供財政支援，協助其過渡至擺脫俄羅斯化石燃料及投資替代的基建。馮德萊恩稱，她與歐爾班的討論「有助澄清與制裁和能源安全有關的問題」，但仍需努力。

除了禁入口俄油，歐盟委員會還提議禁止歐洲公司向運輸俄羅斯石油的船舶提供保險服務。《金融時報》引述知情人士稱，儘管一些成員國不願意，但這一條款預計將保留。針對海上保險是一項有效的手段，因為俄羅斯出口的大部分石油都是通過油輪運輸，而該行業最大的保險公司主要在西方國家營運。一些航運專家預測，若歐盟、美國和英國能協調實施海運金融服務禁令，俄羅斯石油貿易將愈來愈依賴伊朗和委內瑞拉在石油貿易中使用的「幽靈船隊」策略，例如將船舶置於假註冊下、欺騙位置信號、混合石油和多次轉移貨物。

拜登簽租借法案助烏抗俄

此外，美國總統拜登周一（9日）簽署國會早前通過的烏克蘭版《租借法案》，容許政府加快向烏克蘭提供軍備和關鍵物資以對抗俄軍入侵。拜登表示，美國會繼續支持烏克蘭為捍衛自己的國家和民主而戰，「戰爭的成本並不便宜，但屈服侵略的成本更高」。

（金融時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）