尹錫悅就任韓總統 稱願經援換朝棄核

消除兩極化關鍵在快速經濟增長

尹錫悅在首爾汝矣島的國會大樓前宣誓，在就職演說中表示，當前國際面臨新冠疫情危機、貿易秩序及國際供應鏈重組、氣候變化、糧食與能源危機等問題，不是單一國家或少數國家合作就能解決，韓國等許多國家內部也面臨增長放緩及大規模失業、兩極化問題等社會議題，可能影響社會團結。他稱，解決韓國面臨的過度兩極分化等社會矛盾，關鍵在於實現快速的經濟增長，這需要通過科技創新和國際合作來實現。

對於朝鮮半島問題，尹錫悅表示，「暫時迴避戰爭並不等於和平」，朝鮮半島無核化不僅能為朝鮮半島帶來可持續和平，也能為亞洲和世界的和平繁榮作出貢獻，強調為和平解決核問題，將敞開對話的大門。他說，若朝鮮停止核武開發，實現真正的無核化，韓國將與國際社會一起，制定計劃幫助朝鮮改善經濟狀况和人民生活質素。

4萬多名國內外貴賓及一般民眾應邀出席尹錫悅的就職禮。除前任總統文在寅外，去年底獲特赦出獄的保守派前總統朴槿惠也出席就職典禮。出席的外賓包括新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、美國副總統賀錦麗的夫婿任德龍（Doug Emhoff）、中國國家副主席王岐山、日本外務大臣林芳正等。

王岐山觀禮 較前朝就職具分量

中國派王岐山出席典禮惹人注目，是自新冠疫情以來中方少有地派出高級別的國家領導人參加外國領袖就職儀式，王岐山的分量亦較出席韓前總統朴槿惠、李明博就職禮的國務院副總理劉延東和國務委員唐家璇高。韓媒分析，由於尹錫悅被視為立場親美和日的「保守派」，在韓新政府重視韓美同盟和韓美日合作的情况下，中方此舉意在加強與韓關係。分析認為，派王岐山觀禮，跟中國國家主席習近平在尹錫悅當選後兩周即與對方通話，開中國領袖跟候任韓國總統通話的首例，以及強調兩國為處理亞太、朝鮮半島問題「戰略合作伙伴」，都旨在「鞏固中韓聯繫」。

尹錫悅過去雖無明言要警惕中國，但傾向強調「互相尊重」。他對以往韓國政府「經濟靠中，軍事靠美」的態度也不以為然，認為韓國非單向經濟仰賴中國，又表示「若要對華採取强而有力的政治態度，須倚賴韓美軍事同盟」。

（韓聯社/朝中社）