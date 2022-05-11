幼時盼上太空 家人憂懶惰非總統材料

網上助攻美化父執政 吸年輕選民

小馬可斯8歲時，父親馬可斯（Ferdinand Marcos）就入主總統府。他曾說：「沒有人會讓我忘記我是我父親的兒子。當我還小時，人們總是告訴我，你也要成為總統。」

不過，小馬可斯選總統之前接受有線新聞網絡菲律賓台專訪時說，幼時曾想成為太空人和搖滾歌手。他說，1968年隨父親訪美時，參議員井上建（Daniel Inouye）問他，到美國想做什麼，他答想參觀美國太空總署（NASA）。他之後獲安排到佛羅里達州參觀甘迺迪太空中心，令他驚歎不已。

就算家人認為當總統是小馬可斯的宿命，但馬可斯日記摘要顯示，家人其實擔心小馬可斯「太無憂無慮和懶惰」的性格能否應付將來。父親任總統時，小馬可斯被送到英國就讀寄宿學校，隨後進入牛津大學修讀哲學、政治學及經濟學（PPE），但校方稱他並未完成課程。

小馬可斯始終踏上從政之路，23歲返回菲律賓擔任北伊羅科斯省（Ilocos Norte）副省長。1986年馬可斯政府被人民力量推翻，小馬可斯隨父母逃到夏威夷，1991年時任總統科拉桑（Corazon Aquino） 准許馬可斯家族返菲後，小馬可斯翌年當選菲眾議員。

新聞網站Rappler報道，早在2014年，小馬可斯已經在網上展開輿論攻勢，將馬可斯戒嚴時期美化為菲律賓經濟發展的「黃金時代」，並粉飾迫害政治受難者和家族貪污歷史。善用社交媒體的助攻下，小馬可斯吸引年輕選民支持。

（法新社/衛報/時代周刊）

（菲律賓大選）