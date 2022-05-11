家族王朝延續 民主轉型失敗

菲國僅具民主表象

科羅內爾解釋，菲律賓初萌芽的民主制度表面擁有真正民主的特點——自由主義的憲法、具競爭的選舉、自由的新聞界和充滿生機的公民社會，實際上卻將財富和權力聚集在少數家族之手，數百萬人則深陷苦難之中。她形容一旦佔據職位，這些尋租家族就會封殺改革，並將民主政治矮化到家族之間的爭鬥，而貪腐、貧富懸殊和棘手的貧困問題，進一步加深對民主僵局的沮喪。她形容今時今日，政治王朝主導地方政府的職位，並佔據國會2/3的議員席位。

這說法有統計支持，據德拉薩爾大學政治學者蒂漢基（Julio Teehankee）統計，由美國殖民時代起計，菲律賓共曾出現319個大小王朝式政治家族，迄今僅小部分陷入衰微，以2019年中期選舉為例，至少有234個政治家族的成員贏得政治職位。馬尼拉雅典耀大學政治學者門多薩（Ronald Mendoza）分析指出，政治要職愈來愈多由「肥胖家族」（fat dynasty，即同一家族同時有不止一名成員佔據政治權力）把持，今屆選前全國州長、眾議員和市長出身自「肥胖家族」的比例分別高達80%、67%和53%，明顯高於2004年的57%、48%和40%。

政治家族遍佈政壇

馬可斯下台以來菲律賓歷任總統都來自政治家族，科拉桑與兒子阿基諾三世都屬於丹轆省阿基諾家族，拉莫斯的父親曾任外長，阿羅約夫人的父親是前總統馬卡帕加爾，政治上「白手興家」的埃斯特拉達如今也已建立自己的政治家族。以上還未計及不同政治家族的聯姻，像科拉桑的娘家和阿羅約夫人的夫家都是政治家族。

（外交事務/法新社）

（菲律賓大選）