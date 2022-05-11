家族王朝延續 民主轉型失敗

【明報專訊】前獨裁者馬可斯之子與現任總統杜特爾特之女即將拍檔上台，對菲律賓的一大象徵意義是家族王朝的政治文化延續。現於美國哥倫比亞大學新聞學院任教的菲律賓知名調查記者科羅內爾（Sheila Coronel）大選前在《外交事務》網站撰文，這現象反映菲律賓自馬可斯1986年倒台以來的民主轉型之失敗。
菲國僅具民主表象
科羅內爾解釋，菲律賓初萌芽的民主制度表面擁有真正民主的特點——自由主義的憲法、具競爭的選舉、自由的新聞界和充滿生機的公民社會，實際上卻將財富和權力聚集在少數家族之手，數百萬人則深陷苦難之中。她形容一旦佔據職位，這些尋租家族就會封殺改革，並將民主政治矮化到家族之間的爭鬥，而貪腐、貧富懸殊和棘手的貧困問題，進一步加深對民主僵局的沮喪。她形容今時今日，政治王朝主導地方政府的職位，並佔據國會2/3的議員席位。
這說法有統計支持，據德拉薩爾大學政治學者蒂漢基（Julio Teehankee）統計，由美國殖民時代起計，菲律賓共曾出現319個大小王朝式政治家族，迄今僅小部分陷入衰微，以2019年中期選舉為例，至少有234個政治家族的成員贏得政治職位。馬尼拉雅典耀大學政治學者門多薩（Ronald Mendoza）分析指出，政治要職愈來愈多由「肥胖家族」（fat dynasty，即同一家族同時有不止一名成員佔據政治權力）把持，今屆選前全國州長、眾議員和市長出身自「肥胖家族」的比例分別高達80%、67%和53%，明顯高於2004年的57%、48%和40%。
政治家族遍佈政壇
馬可斯下台以來菲律賓歷任總統都來自政治家族，科拉桑與兒子阿基諾三世都屬於丹轆省阿基諾家族，拉莫斯的父親曾任外長，阿羅約夫人的父親是前總統馬卡帕加爾，政治上「白手興家」的埃斯特拉達如今也已建立自己的政治家族。以上還未計及不同政治家族的聯姻，像科拉桑的娘家和阿羅約夫人的夫家都是政治家族。
（外交事務/法新社）
（菲律賓大選）
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