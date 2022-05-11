近六成得票勝選總統 伙拍杜特爾特之女主政菲國 父暴政留陰霾 小馬可斯籲先觀其行

截至昨日下午11時的總統選舉非官方點票統計，現年64歲的小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）在已點算的98.17%選票中，獲得逾3100萬票（相當於58.74%），遙遙領前現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）的約1480萬票（28.0%），篤定勝選，得票率勢成歷屆最高。拳王兼參議員帕奎奧（362.8萬票）和馬尼拉市長杜馬戈索（189.1萬票）分別排第三和四名。在分開舉行的副總統選舉，非官方點票統計也顯示小馬可斯的拍檔薩拉（Sara Duterte）得票率逾六成，同樣數字上穩贏。

在菲律賓通常被以小名「邦邦」稱呼的小馬可斯，父親是已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）。馬可斯曾任總統逾廿年，飽受貪腐獨裁的指控，1986年因「人民力量革命」倒台，3年後去世，其家族隨即重返菲律賓政壇。小馬可斯歷任眾議員、州長和參議員，2016年大選角逐副總統但不敵羅布雷多。

強調將致力消除國內政治分歧

在今屆大選，小馬可斯被質疑大打政治宣傳戰，淡化父親暴力打壓異己的爭議，並美化父親統治為菲律賓的黃金時代，令國內人權運動人士、天主教領袖和政治評論界感到不安。小馬可斯昨發表聲明，強調會致力消除國內的政治分歧，又呼籲國民以自己出任總統的表現而非過去的歷史來判斷自己，「不要以我的先人來判斷，而是以我的舉動」。

羅布雷多則呼籲支持者繼續為真相而戰，等待下屆大選捲土重來，「我們有時間和機會去奮鬥和瓦解（謊言組成的架構）」。

專家：無能政府令強人管治回魂

美國智庫外交關係協會東南亞專家科蘭茲克（Joshua Kurlantzick）表示，自從1990年代末，菲律賓接連出現幾個無能和貪腐的政府，造就杜特爾特上台，「強人管治的想法重新變得受歡迎，包括在年輕人圈子」。香港城市大學東南亞研究中心主任湯普森（Mark Thompson）稱，自由派的反對陣營將會經歷反省時期，尋求在「善政」以外擴大信息內容，以展示有力改善平民百姓的生活。

小馬可斯被質疑欠缺具體競選政綱，但外界相信他大致上會延續杜特爾特時代的政策，例如推動大型基建項目、跟中國保持密切關係和尋求經濟高速發展。但專家表示，預料小馬可斯也會尋求加強跟美國的關係，以確保外交平衡。

（日經亞洲/路透社/法新社/菲律賓每日詢問者報/Rappler）

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