近六成得票勝選總統 伙拍杜特爾特之女主政菲國 父暴政留陰霾 小馬可斯籲先觀其行

【明報專訊】菲律賓總統大選昨日尚未完成點票，但已故獨裁者馬可斯之子小馬可斯已肯定以大比數領先優勢大熱當選，意味着這個備受爭議的政治家族相隔36年後重新執掌國政。小馬可斯這次被質疑在競選期間淡化其父的暴政爭議，同時美化父親管治功績，國內自由派擔心貪腐和專制統治重臨，但小馬可斯昨日傍晚發表聲明，呼籲國民應以他本人管治表現而非其父的歷史來判斷他。另外，現任總統杜特爾特之女薩拉亦當選副總統。
截至昨日下午11時的總統選舉非官方點票統計，現年64歲的小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）在已點算的98.17%選票中，獲得逾3100萬票（相當於58.74%），遙遙領前現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）的約1480萬票（28.0%），篤定勝選，得票率勢成歷屆最高。拳王兼參議員帕奎奧（362.8萬票）和馬尼拉市長杜馬戈索（189.1萬票）分別排第三和四名。在分開舉行的副總統選舉，非官方點票統計也顯示小馬可斯的拍檔薩拉（Sara Duterte）得票率逾六成，同樣數字上穩贏。
在菲律賓通常被以小名「邦邦」稱呼的小馬可斯，父親是已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）。馬可斯曾任總統逾廿年，飽受貪腐獨裁的指控，1986年因「人民力量革命」倒台，3年後去世，其家族隨即重返菲律賓政壇。小馬可斯歷任眾議員、州長和參議員，2016年大選角逐副總統但不敵羅布雷多。
強調將致力消除國內政治分歧
在今屆大選，小馬可斯被質疑大打政治宣傳戰，淡化父親暴力打壓異己的爭議，並美化父親統治為菲律賓的黃金時代，令國內人權運動人士、天主教領袖和政治評論界感到不安。小馬可斯昨發表聲明，強調會致力消除國內的政治分歧，又呼籲國民以自己出任總統的表現而非過去的歷史來判斷自己，「不要以我的先人來判斷，而是以我的舉動」。
羅布雷多則呼籲支持者繼續為真相而戰，等待下屆大選捲土重來，「我們有時間和機會去奮鬥和瓦解（謊言組成的架構）」。
專家：無能政府令強人管治回魂
美國智庫外交關係協會東南亞專家科蘭茲克（Joshua Kurlantzick）表示，自從1990年代末，菲律賓接連出現幾個無能和貪腐的政府，造就杜特爾特上台，「強人管治的想法重新變得受歡迎，包括在年輕人圈子」。香港城市大學東南亞研究中心主任湯普森（Mark Thompson）稱，自由派的反對陣營將會經歷反省時期，尋求在「善政」以外擴大信息內容，以展示有力改善平民百姓的生活。
小馬可斯被質疑欠缺具體競選政綱，但外界相信他大致上會延續杜特爾特時代的政策，例如推動大型基建項目、跟中國保持密切關係和尋求經濟高速發展。但專家表示，預料小馬可斯也會尋求加強跟美國的關係，以確保外交平衡。
（日經亞洲/路透社/法新社/菲律賓每日詢問者報/Rappler）
（菲律賓大選）
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