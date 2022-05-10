韓總統交接 對朝取態易轍

任內推韓朝關係 文在寅：事倍功半

就職禮於周二早上在汝矣島國會議事堂前空地舉行，觀禮嘉賓逾4萬人，包括前總統朴槿惠，已故總統全斗煥的夫人李順子等歷任總統家屬代表，中國國家副主席王岐山、美國副總統賀錦麗夫婿、「第二先生」任德龍、日本外相林芳正等。

新政府主張制禦朝鮮窮兵黷武姿態，文在寅傾向以溝通和解處理，其任內促成朝美峰會、韓朝峰會，惟之後朝韓美重陷談判僵局。文在寅昨發表離任講話，稱他任內大力推動朝關係，但始終事倍功半，「有些壁壘光憑我們的意志是難以踰越的」，他期望韓朝重啟對話，繼續為半島的無核化與和平的機制化而努力。文在寅執政5年間，因房地產政策不力，官員屢爆醜聞、強推檢警改革完全剝奪檢察的搜查權等，備受抨擊。但其政府為民生推出「每周52小時工作制」、「腦退化症國家責任制」，為自主國防促成美國「廢除韓美導彈指南」等，獲得讚許。

民調機構Realmeter周一（9日）公布民調顯示，51.4%民眾對新總統尹錫悅施政前景感樂觀。尹錫悅上任後會於龍山國防部辦公，青瓦台將由今午起對外開放，結束長逾70年作為韓國政治心臟的使命。

（綜合報道）