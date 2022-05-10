菲大選揭盅 小馬可斯得票拋離

【明報專訊】菲律賓總統大選昨日完成投票，初步點票結果顯示，前獨裁者之子小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.，圖二）以明顯優勢，領前引發「粉紅浪潮」社會運動的現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）。截至昨晚接近11時半，非官方統計指小馬可斯已獲得逾2500萬票，可望輕鬆擊敗只獲約1193萬票的羅布雷多。路透社計算指，小馬可斯已獲得足夠票數，穩奪選戰勝利。
64歲的小馬可斯是昔日獨裁總統馬可斯之子，1986年人民力量革命後跟着倒台的父親出逃，到後者1989年去世後不久重返家族政治地盤北伊羅戈省，先後出任眾議員、省長和參議員，2016年大選曾出選副總統，但當時不敵今次總統選舉的對手羅布雷多。
小馬可斯這次被質疑欠缺真正的政綱，但他與現任總統杜特爾特長女薩拉拍檔競選，外界預期小馬可斯上台後會大致延續杜特爾特的政策。薩拉在分開舉行的副總統選舉同樣明顯領前，非官方點票指她已穩獲勝選所需票數。
傳媒人警惕假資訊戰奏效
去年贏得諾貝爾和平獎的菲律賓知名網媒Rappler負責人雷薩（Maria Ressa）警告，小馬可斯贏得大選，反映假資訊戰奏效。小馬可斯陣營被質疑在社交平台廣傳扭曲資訊，嘗試將父親的貪腐獨裁統治重新包裝成國家的黃金時代，更因此贏得不少支持者。
昨日投票期間，小馬可斯和羅布雷多分別在自己所屬州份投票。但過程中曾傳出投票機出現問題，令進度受阻——小馬可斯陣營指部分支持者投訴，他們投給小馬可斯的選票被計給羅布雷多；羅布雷多的競選拍檔則以部分投票機故障為由，要求延長投票時間不果。（日經亞洲/路透社/Rappler）
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