菲大選揭盅 小馬可斯得票拋離

64歲的小馬可斯是昔日獨裁總統馬可斯之子，1986年人民力量革命後跟着倒台的父親出逃，到後者1989年去世後不久重返家族政治地盤北伊羅戈省，先後出任眾議員、省長和參議員，2016年大選曾出選副總統，但當時不敵今次總統選舉的對手羅布雷多。

小馬可斯這次被質疑欠缺真正的政綱，但他與現任總統杜特爾特長女薩拉拍檔競選，外界預期小馬可斯上台後會大致延續杜特爾特的政策。薩拉在分開舉行的副總統選舉同樣明顯領前，非官方點票指她已穩獲勝選所需票數。

傳媒人警惕假資訊戰奏效

去年贏得諾貝爾和平獎的菲律賓知名網媒Rappler負責人雷薩（Maria Ressa）警告，小馬可斯贏得大選，反映假資訊戰奏效。小馬可斯陣營被質疑在社交平台廣傳扭曲資訊，嘗試將父親的貪腐獨裁統治重新包裝成國家的黃金時代，更因此贏得不少支持者。

昨日投票期間，小馬可斯和羅布雷多分別在自己所屬州份投票。但過程中曾傳出投票機出現問題，令進度受阻——小馬可斯陣營指部分支持者投訴，他們投給小馬可斯的選票被計給羅布雷多；羅布雷多的競選拍檔則以部分投票機故障為由，要求延長投票時間不果。（日經亞洲/路透社/Rappler）