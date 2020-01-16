政府支持者與示威者衝突 3死150傷 斯里蘭卡總理下台

政府發言人昨稱，總統戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）接納了其76歲兄長馬欣達遞交的總理辭呈。印度傳媒Mint報道，戈塔巴雅在一個特別會議上已要求馬欣達離職，並擬邀請國會內各政黨共組內閣，以解國家政治危機。戈塔巴雅4月初曾重組內閣，撤走了3名親人閣員，但保留了馬欣達的總理職位。

總統擬邀各黨組閣 反對派無意加入

該島國處於1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，外匯儲備用盡，連月停電，食品、燃料和藥品嚴重短缺，自3月爆發反政府抗議。馬欣達為拉賈帕克薩政治家族「族長」，被指是現政府真正話事人。他2005年至2015年當總統期間讓家族滲透政經重要位置，被指種下經濟危機的禍根要為現况負責。示威者要求拉賈帕克薩家族去除公職，要求修憲削減總統過大的行政權力。一批示威者更在科倫坡的總理府外和海濱紮營抗議。

周一傳出總統叫總理辭職的消息後，約達3000名總理支持者從各地乘巴士抵達馬欣達官邸外聲援。其後有人用棍子攻擊總理官邸外的反政府示威者，拆毁示威者的營帳後縱火，其後轉往海濱襲擊那兒的示威者。防暴警動施放催淚彈和水炮分隔兩方。

另外警方稱，一名執政黨議員周一在首都外圍城鎮遇反政府示威者攔截其座駕。他向示威者開槍致使兩名擋路者一死一重傷後，避走入鄰近樓宇但遭圍困，及後該議員被發現在樓內吞槍死亡。

馬欣達、戈塔巴雅兄弟和反對黨領袖普雷馬達薩（Sajith Premadasa）俱譴責暴力。政府昨調動軍隊支援警察和宣布全國戒嚴。

（BBC/法新社/彭博社/半島電視台）