G7允淘汰俄石油 歐盟倡扣俄外儲助烏

G7領袖會後發聲明批評普京對烏克蘭無故發動侵略戰爭，又指摘俄羅斯違反以規則為基礎的國際秩序，特別是《聯合國憲章》，表明G7團結一致，決心不讓普京贏得戰爭。

美禁供會計服務 限俄官簽證

美國亦另外公布加強制裁俄羅斯，包括美國廣告商不可在3家高收視率的俄羅斯國營或控制媒體投放廣告和提供廣播技術等服務、禁止美國人向俄羅斯人提供會計及諮詢等服務，又對約2600名俄羅斯及白俄官員實施簽證限制。美國其他新制裁包括禁止美國向俄國出口多種工業與商業產品；一間俄國武器製造商、7間航運公司及一間海上拖船公司被列入制裁之列。白宮又稱核能管理委員會（NRC）會暫停發出向俄出口特殊核材料的許可證。美國亦首次制裁俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）的高層。

俄軍侵烏初期歐盟及其盟友凍結俄羅斯央行價值數千億美元的外匯儲備，俄羅斯在3月曾表示，有關央行制裁凍結價值約3000億美元（約2.34萬億）的黃金及外匯儲備。《金融時報》昨刊登歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）專訪，他指美國控制數以十億計美元屬於阿富汗央行的資產，部分用於賠償恐怖主義受害者及為阿富汗提供人道援助，他認為針對俄羅斯的儲備採取類似做法合乎邏輯。

（金融時報/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）