專家：俄核攻烏機率微 威脅為阻攻本土

早在俄軍侵烏3日後（即2月27日），俄羅斯總統普京已以西方「挑釁聲明」為由，下令核威懾武裝部隊進入「特殊警戒」，惹來核戰風險的疑慮。隨着侵烏進展在西方援助基輔下受阻，俄羅斯親官方輿論開始散播有力核武攻擊歐洲的論調，兩名被指常為普京傳話的名嘴，先後宣稱莫斯科可輕易用核武毁滅英國（以至鄰近的愛爾蘭）。去年獲諾貝爾和平獎的俄羅斯傳媒人穆拉托夫警告，克宮的「宣傳戰士」努力想令俄國民眾更能接受使用核武，譴責克宮發動宣傳戰來主張在對烏戰爭動用核武。

不過長年在日內瓦從事獨立研究項目「俄羅斯核武力量」的聯合國裁軍研究所高級研究員波德維格向本報表示，他認為俄羅斯出動核武對付烏軍的可能微乎其微（really remote），「這次衝突根本沒有涉及核武的軍事行動」。

乏核武攻擊目標 無助軍事優勢

對於西方輿論探討俄方有無可能使用「戰術核武」——通常指涉低當量或短程載具投射的核武，波德維格上月底在Twitter撰寫留言串，坦言這是不恰當的用詞，畢竟「核武就是核武，無關當量或載具射程」。他解釋，在這場戰爭俄方沒有坦克縱隊或航空母艦要去攻擊，外間所謂的「戰術性」（tactical）核武派不上用場，「俄羅斯無辦法用核武來取得軍事優勢」。他強調至少在這場戰爭，核武一旦使用就是屬於「戰略性」（strategic），產生類似廣島或長崎原爆的效果，即殺死大量人口或展示有決心這樣做。

部分美國輿論根據2000年版本的「俄羅斯軍事準則」（普京任俄羅斯聯邦安全會議秘書期間制定，到他入主克宮後親自簽署），指控莫斯科具有以小型核武「（引發局勢）升溫帶來降溫」（escalate to deescalate，類似以戰逼和的概念）的軍事思想。波德維格向本報解釋，2000年版本的軍事準則確有條款提到俄羅斯面對大規模侵犯下，保留「在對俄羅斯國家安全至為關鍵的情况下」使用核武的權利，但那在2010年版本已被刪除，及至2014年起沿用至今的最新版本也未再出現，最新版本只列明「在使用核武或其他大殺傷力武器對俄羅斯及/或其盟友實行攻擊，以及在使用常規武器侵犯俄羅斯，從而令國家面臨生死存亡的危險狀况，俄羅斯保留使用核武器作回應的權力」。

俄軍事準則限制核武選項

波德維格指出，如果俄羅斯嚴肅看待其軍事準則，則除非自身受到威脅國家存亡的直接攻擊，否則沒有動用核武的選項。他3月在另一貼文串提到上述看法，但同時承認軍事準則中的「侵犯」、「生死存亡」和「危險」等字眼可用許多不同方式詮釋。但他仍傾向相信俄方核襲烏軍的機會甚小，「當前的核威脅應被解讀為不要攻擊俄羅斯（本土）的警告」。

促中國表態譴責用核武想法

以上解讀似乎跟克宮發言人佩斯科夫的說法脗合，後者3月底接受美國公共電視台訪問時表明，對烏軍事行動的任何結果「當然都不是使用核武的理由」，強調俄方軍事準則非常清晰地列明，俄羅斯只有在國內面臨生死存亡的威脅，「才可以和會真的使用」核武來杜絕這種威脅。曾任美國駐俄大使的中情局長伯恩斯上周六（7日）也指出，他和其他西方情報機關暫未看到莫斯科有迹象要使用戰術核武。

被問到萬一俄羅斯真的在烏克蘭戰場使用核武，局勢會如何演變，波德維奇坦言這會引發震撼，但指除非之後升級至俄、美全面核交鋒，否則後果仍相對有限。他促請即使沒有譴責俄軍侵烏的國家——「尤其是中國」，如今都應加入表態，點明任何想要在這場衝突動用核武的想法都應受譴責。他相信即使中國對這場戰爭的觀點跟美國以至西方不同，上述類似聲明都未必跟其立場有矛盾，「任何核武的使用情况都應受到譴責」。

明報記者 周宏量

（俄軍侵烏）