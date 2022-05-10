專家：俄核攻烏機率微 威脅為阻攻本土

【明報專訊】俄羅斯在烏克蘭的戰事推展明顯遜於克宮預期，包括烏克蘭總統澤連斯基和美國中央情報局長伯恩斯等都有提出俄方有可能會用上「戰術核武」的警告，俄羅斯國內親官方輿論也不乏吹噓動用核武的聲音，令外界更為憂慮莫斯科會否不惜出動核武以挽劣勢。專研俄國核武發展的學者波德維格（Pavel Podvig）接受本報電郵專訪，則主張莫斯科核襲烏軍的機率很微，指俄方當前的核威脅應被視作「不要攻擊俄羅斯（本土）」的警告。
早在俄軍侵烏3日後（即2月27日），俄羅斯總統普京已以西方「挑釁聲明」為由，下令核威懾武裝部隊進入「特殊警戒」，惹來核戰風險的疑慮。隨着侵烏進展在西方援助基輔下受阻，俄羅斯親官方輿論開始散播有力核武攻擊歐洲的論調，兩名被指常為普京傳話的名嘴，先後宣稱莫斯科可輕易用核武毁滅英國（以至鄰近的愛爾蘭）。去年獲諾貝爾和平獎的俄羅斯傳媒人穆拉托夫警告，克宮的「宣傳戰士」努力想令俄國民眾更能接受使用核武，譴責克宮發動宣傳戰來主張在對烏戰爭動用核武。
不過長年在日內瓦從事獨立研究項目「俄羅斯核武力量」的聯合國裁軍研究所高級研究員波德維格向本報表示，他認為俄羅斯出動核武對付烏軍的可能微乎其微（really remote），「這次衝突根本沒有涉及核武的軍事行動」。
乏核武攻擊目標 無助軍事優勢
對於西方輿論探討俄方有無可能使用「戰術核武」——通常指涉低當量或短程載具投射的核武，波德維格上月底在Twitter撰寫留言串，坦言這是不恰當的用詞，畢竟「核武就是核武，無關當量或載具射程」。他解釋，在這場戰爭俄方沒有坦克縱隊或航空母艦要去攻擊，外間所謂的「戰術性」（tactical）核武派不上用場，「俄羅斯無辦法用核武來取得軍事優勢」。他強調至少在這場戰爭，核武一旦使用就是屬於「戰略性」（strategic），產生類似廣島或長崎原爆的效果，即殺死大量人口或展示有決心這樣做。
部分美國輿論根據2000年版本的「俄羅斯軍事準則」（普京任俄羅斯聯邦安全會議秘書期間制定，到他入主克宮後親自簽署），指控莫斯科具有以小型核武「（引發局勢）升溫帶來降溫」（escalate to deescalate，類似以戰逼和的概念）的軍事思想。波德維格向本報解釋，2000年版本的軍事準則確有條款提到俄羅斯面對大規模侵犯下，保留「在對俄羅斯國家安全至為關鍵的情况下」使用核武的權利，但那在2010年版本已被刪除，及至2014年起沿用至今的最新版本也未再出現，最新版本只列明「在使用核武或其他大殺傷力武器對俄羅斯及/或其盟友實行攻擊，以及在使用常規武器侵犯俄羅斯，從而令國家面臨生死存亡的危險狀况，俄羅斯保留使用核武器作回應的權力」。
俄軍事準則限制核武選項
波德維格指出，如果俄羅斯嚴肅看待其軍事準則，則除非自身受到威脅國家存亡的直接攻擊，否則沒有動用核武的選項。他3月在另一貼文串提到上述看法，但同時承認軍事準則中的「侵犯」、「生死存亡」和「危險」等字眼可用許多不同方式詮釋。但他仍傾向相信俄方核襲烏軍的機會甚小，「當前的核威脅應被解讀為不要攻擊俄羅斯（本土）的警告」。
促中國表態譴責用核武想法
以上解讀似乎跟克宮發言人佩斯科夫的說法脗合，後者3月底接受美國公共電視台訪問時表明，對烏軍事行動的任何結果「當然都不是使用核武的理由」，強調俄方軍事準則非常清晰地列明，俄羅斯只有在國內面臨生死存亡的威脅，「才可以和會真的使用」核武來杜絕這種威脅。曾任美國駐俄大使的中情局長伯恩斯上周六（7日）也指出，他和其他西方情報機關暫未看到莫斯科有迹象要使用戰術核武。
被問到萬一俄羅斯真的在烏克蘭戰場使用核武，局勢會如何演變，波德維奇坦言這會引發震撼，但指除非之後升級至俄、美全面核交鋒，否則後果仍相對有限。他促請即使沒有譴責俄軍侵烏的國家——「尤其是中國」，如今都應加入表態，點明任何想要在這場衝突動用核武的想法都應受譴責。他相信即使中國對這場戰爭的觀點跟美國以至西方不同，上述類似聲明都未必跟其立場有矛盾，「任何核武的使用情况都應受到譴責」。