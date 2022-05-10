「勝利日」演說 普京稱烏戰為阻西方侵略 澤連斯基斥俄重演納粹暴行 「邪惡重臨」

指烏東戰士為俄國安全而戰

在全長約11分鐘的演說中，普京就俄烏衝突指摘烏克蘭和西方國家，稱基輔政府及其盟友一直準備「入侵我們歷史以來的土地」包括講俄語的頓巴斯地區及2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。普京亦提及烏國政府宣布或取得核武，北約組織開始積極控制鄰近俄國的土地，他形容這是直接在俄國邊境附近有系統地製造「不可接受的威脅」。

普京亦在演說中，直接對在烏克蘭頓巴斯地區的「志願兵」及俄軍喊話，稱他們是為頓巴斯民眾及俄羅斯的安全而戰。他並承諾會幫助陣亡和受傷的俄軍官兵家屬。他亦一再重複將今次俄烏戰爭，比作蘇聯在1941年面對納粹德國入侵時的挑戰。

未提戰事進度 沒說終戰時間

西方國家早前有報道指普京可能在昨天趁機「宣戰」，擴大對烏克蘭軍事行動或宣布俄羅斯總動員，不過最終普京並沒在演說中作重要宣布。與此同時，他的演說既沒就戰事進度作評估，亦沒說明戰事會持續多久。

俄方早前指昨日參與閱兵亦包括有「末日飛機」之稱的伊留申Il-80 （Ilyushin Il-80）指揮飛機，在上周的綵排可見該款飛機亮相。這款飛機可在一旦爆發核戰時搭載俄國政府高層，作為空中指揮中心。這原本是末日飛機自2010年來再度亮相，路透社上周六稱此安排或為向西方發出警告。然而昨日在紅場上空舉行的飛機編隊飛行環節取消，末日飛機未有現身。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，相關環節是因為天氣問題而取消。

「末日飛機」天氣問題缺席閱兵

除了在紅場，俄羅斯部分城市亦有舉行規模較小的閱兵。

澤連斯基新片諷刺俄「偽裝的朋友」

在普京發表紅場演說的前一天，烏克蘭總統澤連斯基亦發表紀念二戰結束、長15分鐘的錄影演說。俄羅斯2月底對烏展開軍事行動時，普京稱其中一個目的是要令烏克蘭「去納粹化」。澤連斯基在錄影講話中批評俄羅斯入侵烏克蘭，是重演了當年納粹暴行，在畫面變灰階的片段中，影片穿插過去二戰歷史和俄軍入侵的黑白影像，澤連斯基說：「黑暗重回烏克蘭，再次變成了黑和白。」他的錄影片段以遭俄軍炸毁住宅大廈作背景，他指摘俄軍稱不會以民居為目標只是謊話。

澤連斯基昨日再在社交平台發表勝利日演說片段，引用烏克蘭哲學家斯科沃羅達（Gregory Skovoroda）的名言「沒什麼比陰險的敵人更危險，但也沒什麼比偽裝的朋友更惡毒」，他說：「在2月24日，當偽裝的朋友向烏克蘭開戰時，我們意識到這真相。」他強調這不是兩支軍隊的戰爭，而是兩個世界觀的戰爭，強調烏克蘭人是有自己道路的自由人。他又在fb發帖指烏克蘭將會有兩個勝利日，「某些人則一個都沒有」。

（路透社/法新社/NPR/BBC）

（俄軍侵烏）