新芬黨提愛爾蘭統一 倫敦淡化公投可能

【明報專訊】北愛爾蘭議會改選，主張愛爾蘭統一的民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）首次成為最大黨，有資格擔任北愛首席部長的新芬黨副主席奧尼爾呼籲就愛爾蘭統一問題展開辯論。不過，英國司法大臣藍韜文（Dominic Raab）卻淡化舉行愛爾蘭統一公投的機會。
親英政黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP）主導了北愛爾蘭數十年，但今屆選舉僅贏得議會90席中的25席，喪失了3席，而新芬黨雖只維持27席，卻取代DUP成為北愛最大黨。
地選勝果確定 北愛議會最大黨
45歲新芬黨副主席奧尼爾（Michelle O'Neill）上周六（7日）在勝果確定後形容「今天迎來新紀元」，呼籲就愛爾蘭統一問題作「健康辯論」，並表示希望在5年內舉行「脫英入愛」公投。不過公投須先得到英國政府批准。英國司法大臣藍韜文昨（8日）淡化公投可能性，指出58%選民支持那些親英或反憲政改革的政黨。此外，親歐盟的中間派北愛爾蘭聯盟黨（APNI）由8席躍升至17席，分析認為這第三勢力冒起，意味愈來愈多選民厭倦了非親英即民族主義的選擇，可能擴大權力分享的憲政改革聲勢。
英國北愛事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）呼籲北愛各方「盡快」組成一個新的行政當局。他今日（9日）將於北愛首府貝爾法斯特與政黨領袖會面，這些政黨將有24周來解決分歧，否則要再選舉。美國國務院與愛爾蘭總理馬丁均呼籲北愛各方依據1998年《受難日協議》採取必要措施，重新建立權力共享的行政機構。