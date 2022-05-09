新芬黨提愛爾蘭統一 倫敦淡化公投可能

親英政黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP）主導了北愛爾蘭數十年，但今屆選舉僅贏得議會90席中的25席，喪失了3席，而新芬黨雖只維持27席，卻取代DUP成為北愛最大黨。

地選勝果確定 北愛議會最大黨

45歲新芬黨副主席奧尼爾（Michelle O'Neill）上周六（7日）在勝果確定後形容「今天迎來新紀元」，呼籲就愛爾蘭統一問題作「健康辯論」，並表示希望在5年內舉行「脫英入愛」公投。不過公投須先得到英國政府批准。英國司法大臣藍韜文昨（8日）淡化公投可能性，指出58%選民支持那些親英或反憲政改革的政黨。此外，親歐盟的中間派北愛爾蘭聯盟黨（APNI）由8席躍升至17席，分析認為這第三勢力冒起，意味愈來愈多選民厭倦了非親英即民族主義的選擇，可能擴大權力分享的憲政改革聲勢。

英國北愛事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）呼籲北愛各方「盡快」組成一個新的行政當局。他今日（9日）將於北愛首府貝爾法斯特與政黨領袖會面，這些政黨將有24周來解決分歧，否則要再選舉。美國國務院與愛爾蘭總理馬丁均呼籲北愛各方依據1998年《受難日協議》採取必要措施，重新建立權力共享的行政機構。

（彭博社/BBC/法新社）