G7商對俄制裁「加辣」 英加碼兩倍軍援供烏

俄羅斯2月24日展開入侵烏克蘭行動以來，英國首相約翰遜（Boris Johnson）一直積極支持烏克蘭抗俄，其政府對烏克蘭提供了反坦克導彈、防空系統等武器。英國今次援助的金額幾乎是之前承諾援烏金額的兩倍，英國政府更說是伊拉克與阿富汗戰爭以來英國對一場戰事的最大開銷。約翰遜說：「普京殘酷的攻擊不止會造成烏克蘭難以估計的破壞，也會威脅整個歐洲的和平安全。」

這次G7會議選擇在俄羅斯周一慶祝「勝利日」前夕舉行。包括英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國在內的G7領袖將與澤連斯基討論烏克蘭情况，以及是否將對俄的制裁「加辣」。

錄200醫院診所受襲 世衛蒐俄戰爭罪證

另外，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）等上周六（7日）突然訪問烏克蘭首都基輔。隨行的世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Michael Ryan）在記者會上表示，世衛錄得200宗烏克蘭醫院和診所遇襲事件，正為俄羅斯可能犯下戰爭罪蒐集證據。譚德塞則表示世衞會支持烏克蘭人，呼籲俄國停戰。

（路透社）

（俄軍侵烏）